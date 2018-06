Holuša a Svoboda splnili limit. Vadlejch zářil v oštěpu

Oštěpař Jakub Vadlejch zvítězil na Memoriálu Josefa Odložila na pražské Julisce druhým nejdelším hodem kariéry 89,02 metru. Dál hodil jen loni na mistrovství světa v Londýně, kde vybojoval stříbrnou medaili výkonem 89,73.

O vítězství rozhodl druhým pokusem. "Je to druhý životňák, na domácím stadionu, cítil jsem se parádně. Publikum dokonalé, co víc si přát," pochvaloval si Vadlejch. Dokonalý ale vítězný hod nebyl. "Trenérovi i mně se to nijak extra technicky nelíbilo. Byla tam obrovská výbušnost, která se projevila na té vzdálenosti, ale technika ideální nebyla," uvedl svěřenec světového rekordmana Jana Železného.

O další vrcholy mítinku se postarali američtí atleti. Sprinter Mike Rodgers na závěr programu zvítězil v běhu na 100 metrů nejlepším světovým časem letošního roku 9,92 sekundy. Rekord mítinku vylepšil rovněž koulař Ryan Crouser, který třikrát překonal hranici 22 metrů. Nejlepší výkon předvedl ve třetí sérii, kdy mu rozhodčí naměřili 22,31 metru.

Tomáš Staněk obsadil třetí místo za 20,71 metru. Venku závodil poprvé po zranění třísla. Vstup do sezony hodnotil jako rozpačitý. "Všechno stejná rychlost, moc jsem to nezrychlil. Nevzaly to prsty, takže tam chybělo, aby to vylítlo trochu do vzduchu. Na tréninku jsem házel trošku líp. Mrzí mě ta porážka od (Rusa) Lesnoje, doufal jsem, že mě porazí jenom Crouser," řekl.

Třetí skončili rovněž mílař Jakub Holuša a překážkář Petr Svoboda, kteří splnili limity pro účast na mistrovství Evropy v Berlíně. Holuša doběhl v hlavním závodu mítinku na 1500 metrů třetí v čase 3:36,98 minuty. Po vleklých zdravotních problémech byl nadšený. "V tomhle stavu je pro mě ten čas fantastický a jsem za to nesmírně rád," řekl.

Splnil plán běžet do kilometru volněji a pak zabrat. Nerozhodil ho ani rychlý úvod některých soupeřů. "Soustředil jsem se na sebe a po očku jsem sledoval mezičasy. Vbíhal jsem 2:42 do posledního kola, tak jsem věděl, že 58, 57 mi stačí, aby to bylo na limit. A dal jsem ho za 54 to poslední kolo. Všechnu energii jsem dal do poslední 150," popisoval. Vítězem se stal Maročan Brahím Kázúzí výkonem 3:35,58.

Svoboda předvedl na krátkých překážkách výkon 13,54 sekundy. Další český rekordman Pavel Maslák byl druhý v závodu na 400 metrů, v kterém zvítězil americký handicapovaný atlet Blake Leeper, běžící s protézami.

Trojnásobný halový mistr světa si vylepšil letošní maximum na 45,73. "S časem jsem spokojený, bylo to o vteřinu rychlejší než v Polsku. Pokořit 46 se mi taky povedlo. Není to ještě úplně ten čas, jaký bychom chtěli, ale Evropa je daleko a já věřím, že to ještě půjde nahoru," řekl. Leeper vyhrál za 44,42.

V běhu žen na 400 m překážek skončila Zuzana Hejnová třetí za 55,40. Dvojnásobné mistryni světa tak znovu odolala hranice 55 sekund. "Nějak mi to nejelo, bylo to takový furt stejný od začátku do konce. Myslím, že tempo jsem si rozvrhla dobře, ale musím to zkusit rozběhnout svižněji," řekla. Další pokus bude mít ve čtvrtek na Diamantové lize v Oslu. Vyhrála Američanka Georganne Molineová v rekordu mítinku 54,04.

Třetím českým limitářem pro ME v běhu na 400 metrů překážek se stal Martin Tuček, který si v rámci Dukla mítinku vylepšil osobní rekord na 50,42 sekundy. Splněno v této disciplíně už mají Vít Müller a Michal Brož.

Výkon z Turnova vylepšila reprezentační štafeta na 4x100 metrů, v níž místo Pavla Masláka běžel Jan Jirka. Kvarteto ve složení Zdeněk Stromšík, Jan Veleba, Jirka a Dominik Záleský se výkonem 38,99 přiblížilo na 17 setin letitému českému rekordu z roku 1972. Záleský se ale pak v rozběhu individuální stovky zranil.