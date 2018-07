Keňská běžkyně přišla o MS. V pase měla, že je muž

Hodně smolně přišla o mistrovství světa do 20 let. Mercy Chepkorirová, jež měla reprezentovat Keňu na atletickém šampionátu ve finském Tampere v závodě na 3000 metrů, nakonec s národním týmem neodcestovala. Důvodem není podezření z dopingu, ale v pase měla uvedeno, že je muž. O žádné pochybnosti z hlediska hormonů nešlo. Do dokladu totožnosti zanesl tento omyl úřední pracovník.

Chepkorirová musela předložit svůj pas s předstihem na finské ambasádě v hlavním městě Keni Nairobi. Se zpožděním se následně dozvěděla, že její žádost o vízum byla zamítnuta. Důvodem všeho je, že si všichni mysleli, že mladá atletka je muž, nikoliv žena. Keňská vytrvalkyně tak místo bojů o medaile na mistrovství světa musela zůstat doma. Úřady vydaly oznámení, že žádost byla zamítnuta kvůli nesrovnalostem v dokladech Chepkorirové.

"Je nešťastné, že naši úředníci nezachytili chybu včas," řekl Barnaba Korir, předseda Keňské atletické asociace, který má ve své zemi na starosti rozvoj mládeže. On sám mluvil s po právu rozzuřenou Chepkorirovou, kterou se snažil v den odletu uklidnit. Mladé běžkyni byl totiž vrácen pas v pátek a na výrobu nového cestovního dokladu už nebyl čas.

Lítost Chepkorirové vyjádřily i oficiální instituce keňské atletiky, které zároveň přišly i s omluvou, že se danou věc nepodařilo odhalit včas. Chyba přitom vznikla na straně úředníka, který místo F dal do kolonky pohlaví M (anglické zkratky pro ženu a muže). Bohužel pro běžkyni si omylu nikdo nevšiml, až lidé na finské ambasádě.