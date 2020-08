Na Diamantové lize ve Stockholmu se představí čtyři Češi, dva čeká debut

Čtyři Češi se představí na nedělním mítinku Diamantové ligy ve Stockholmu. Dva z nich čeká debut v nejvyšší kategorii atletických závodů - sprintera Jana Velebu na dvoustovce a čtvrtkařku Barboru Malíkovou. Teprve podruhé bude v hlavním programu závodit další čtvrtkařka Lada Vondrová. Naopak bohaté zkušenosti má s Diamantovou ligou dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová.

Třiatřicetiletý Veleba, který na domácím šampionátu získal na dvoustovce stříbro, se protlačil do startovního pole s jediným závodníkem s osobním rekordem pod 20 sekund. Tím je mistr Evropy z roku 2014 Brit Adam Gemili. Veleba si letos vylepšil osobní maximum na 20,64 sekundy.

Hned dvě mladé české čtvrtkařky se dostaly do závodu ve Stockholmu. Pro dvacetiletou Vondrovou to bude druhý start v její hlavní disciplíně. Minulý týden v Monaku skončila pátá. Ve středu závodila ještě v maďarském Székesfehérváru, kde obsadila šesté místo. Ani jednou se nedostala pod 52 sekund a výrazně zaostala za letošním osobním rekordem 51,35.

Vítězný čas 51,65 z českého šampionátu vynesl pozvánku mezi elitu osmnáctileté Malíkové. Vítězka mládežnické olympiády z roku 2018 věří, že by se mohla ještě zlepšit. "Do Stockholmu jedu s čistou hlavou, ale taky s tím, že je to závod, který vybízí k super časům. Pokud se všechno sejde, tak bych se i tam ráda pokusila překonat svůj osobní rekord," uvedla v tiskové zprávě.

Těší se na celkovou atmosféru velkého mítinku. "Samozřejmě mě zajímá i to, jak se budou chovat velké hvězdy, jako jsou Karsten Warholm nebo Armand Duplantis, a třeba i to, jak se rozcvičují," poznamenala Malíková.

Účastní se i Hejnová

Hejnová si po triumfu na domácím mistrovství, které ovládla v čase 55,70, podruhé letos vyzkouší naostro dlouhé překážky. Ve Stockholmu budou chybět silné Američanky, jedinou zámořskou účastnicí bude Kanaďanka Sage Watsonová. K favoritkám by měla patřit úřadující mistryně Evropy Léa Sprungerová a především teprve dvacetiletá Nizozemka Femke Bolová, která je výkonem 53,79 suverénně nejrychlejší ženou této sezony. V Monaku závodila na hladké čtvrtce a skončila třetí.

Rychlý čas se ve stejné disciplíně mužů čeká od vítěze posledních dvou mistrovství světa Warholma. Minulý týden v Monaku při letošním debutu na 400 metrů překážek časem 47,10 zaostal o osmnáct setin za svým evropským rekordem.

Světový rekordman ve skoku o tyči Duplantis, který se v této venkovní sezoně zatím jako jediný přenesl přes šest metrů, by se snad měl napodruhé utkat s úřadujícím mistrem světa Samem Kendricksem. Američan byl i v Monaku, ale tam minulý pátek nemohl závodit, protože mu na stadion nedorazily tyče. Od té doby vyhrál v neděli v Leverkusenu a ve středu v Bydhošti, dostal se maximálně na 581 centimetrů.

Další patnáctistovka čeká novopečeného evropského rekordmana Jakoba Ingebrigtsena z Norska. Ve startovní listině nechybí jeho jediný přemožitel z Monaka, úřadující mistr světa Timothy Cheruiyot z Keni.

Program ve Stockholmu začne v 15.05.