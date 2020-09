Od roku 2023 bude MS v běhu na silnici, s půlmaratonem a pětkou.

Od roku 2023 přibude do atletického kalendáře nový globální šampionát, mistrovství světa v silničním běhu. Vedle půlmaratonu, který se nyní koná samostatně, se bude o světové tituly bojovat také na trati pět kilometrů. Do programu akce mohou být časem zahrnuty i další distance jako míle, uvedla v tiskové zprávě Světová atletika (WA).

Mezinárodní federaci k zavedení dalšího mistrovství světa vedl rozmach silničních běhů v posledních 20 letech, který aktuálně přerušila pandemie koronaviru. "Rostoucí popularita půlmaratonů včetně našeho mistrovství světa i závodů na pět kilometrů ukazuje, že je potřeba více vrcholných silničních závodů. Také si myslíme, že to bude komerčně výhodné pro pořadatelská města, partnery a televize," uvedl výkonný ředitel WA Jon Ridgeon.

Mezinárodní federace plánuje souběžně pořádat i velké závody pro veřejnost. Chce tím dát rekreačním běžcům šanci aktivně prožít vrcholnou akci. Hromadný závod se měl konat i letos při půlmaratonském MS v Gdyni, ale kvůli koronaviru z toho sešlo. V odloženém termínu 17. října se na start postaví jen elita.

Další úpravou mezinárodního atletického kalendáře bude přesun mistrovství světa v krosu z lichých let. Za čtyři roky se šampionát uskuteční v olympijském roce 2024 stejně jako hry v Paříži. Do jejich programu by chtěla atletická federace prosadit smíšenou krosovou štafetu pro 15 týmů. Nejbližší MS v krosu, které bude hostit australské město Bathurst, bylo posunuto z roku 2021 na úvod roku 2022. Je to důsledek přetrvávajících omezení v mezinárodním cestování kvůli koronaviru.