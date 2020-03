Odklad je nezastavil. Gatlin a Powell nadále plánují startovat na OH

Sprinterské veterány Justina Gatlina a Asafu Powella odložení olympijských her neodradilo. Ačkoliv jsou daleko ve čtvrté dekádě života, plánují v Tokiu i příští rok závodit. A Američan Gatlin, kterému bude v únoru 2021 39 let, dokonce věří, že může zabojovat o své druhé olympijské zlato.

Gatlin je posledním olympijským vítězem stovky před érou fenomenálního Jamajčana Usaina Bolta. Triumfoval v Aténách 2004. "Mám pocit, jako by to bylo před pěti lety," řekl k tomu na webu amerického listu The Herald. Gatlin, jehož kariéru poznamenaly dopingové tresty, je nejstarším olympijským medailistou díky stříbru z Ria 2016.

O rok později triumfoval při Boltově loučení na mistrovství světa v Londýně, kde na něj diváci kvůli jeho dopingové minulosti bučeli. Je přesvědčen, že i příští rok může na OH konkurovat těm nejlepším. "Hodně lidí si myslí, že čas hraje proti mě, ale to je daleko od pravdy. Moje tělo nebude opotřebované z mnoha závodů v roce 2020. Nebude to takový rozdíl, jestli mi bude 38 nebo 39," prohlásil.

Favority na zlato by měli být Lyles a Coleman

A mezi elitou se nechce ztratit ani Powell, jemuž bude letos na podzim osmatřicet. Je posledním světovým rekordmanem před Boltem, ale velké zlato dosud nezískal. "Je celkem fajn, že se můžeme držet s těmi mladými kluky a pořád být konkurenceschopní. Být těmi, kteří se berou v potaz pro boj o zlato," poznamenal zkušený Jamajčan. V posledních letech se potýkal s problémy s třísly a zadními stehenními svaly, ale aktuálně je v pořádku a tvrdí, že trénuje ve stejných objemech a tempu jako za mlada.

Olympijské hry v Tokiu jsou daleko, ale úspěchy na loňském mistrovství světa v Dauhá pasovaly do role favoritů mladé Američany Christiana Colemana a Noaha Lylese. Čtyřiadvacetiletý Coleman vyhrál stovku, o dva roky mladší Lyles triumfoval na dvoustovce. Nejstarším olympijským vítězem nejkratšího atletického sprintu je Brit Linford Christie, jemuž bylo při triumfu v Barceloně v roce 1992 dvaatřicet let.

Gatlin nevyloučil, že bude pokračovat i po odložené olympiádě. Inspiroval ho hvězdný quarterback amerického fotbalu Tom Brady, který ve 42 letech minulý týden podepsal smlouvu s Tampou Bay Bucaneers. Do nového klubu přestoupil po dvacetiletém působení v New England Patriots. "Dává mi to naději, že čtyřicetiletý Justin Gatlin na dráze by nebyl zas tak šílený," řekl. A pokud by se světový šampionát v americkém Eugene kvůli olympiádě přesunul na rok 2022, měl by o motivaci postaráno.