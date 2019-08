Ogrodníková byla na finálovém podniku třetí, Hejnová čtvrtá

Muži: 100 m (vítr -0,4 m/s): 1. Lyles (USA) 9,98, 2. Sie Čen-jie (Čína) 10,04, 3. Blake (Jam.) 10,07. 800 m: 1. Brazier (USA) 1:42,70, 2. Amos (Botsw.) 1:42,98, 3. McBride (Kan.) 1:43,51. 5000 m: 1. Cheptegei (Ug.) 12:57,41, 2. Gebrhiwet (Et.) 12:58,15, 3. Kimeli (Keňa) 12:59,05. 400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 46,92 - evropský rekord, 2. Benjamin (USA) 46,98, 3. McMaster (Brit. Pan. ostr.) 48,58. Výška: 1. Procenko (Ukr.) 232, 2. Starc (Austr.), 3. Ivanov (Bulh.) oba 230. Tyč: 1. Kendricks (USA) 593, 2. Duplantis (Švéd.), 3. Walsh (USA) a Lisek (Pol.) všichni 583. Dálka: 1. Echevarría (Kuba) 865, 2. Samaai (JAR), 3. Gayle (Jam.) oba 820. Oštěp: 1. Kirt (Est.) 89,13, 2. Čeng Čao-cchun (Tchaj-wan) 89,05, 3. Hofmann (Něm.) 87,49, ...6. Vadlejch (ČR) 84,17. Ženy: 200 m (-0,4 m/s): 1. Millerová-Uibová (Bah.) 21,74, 2. Asherová-Smithová (Brit.) 22,08, 3. Thompsonová (Jam.) 22,44. 400 m: 1. Násirová (Bahr.) 50,24, 2. Wimbleyová (USA) 51,21, 3. De Witteová (Niz.) 51,30. 1500 m: 1. Hassanová (Niz.) 3:57,08, 2. Klosterhalfenová (Něm.) 3:59,02, 3. Debuesová-Staffordová (Kan.) 3:59,59. 400 m př.: 1. McLaughlinová 52,85, 2. Littleová 53,86, 3. Muhammadová (všechny USA) 54,13, 4. Hejnová (ČR) 54,75. 3000 m př.: 1. Chepkoechová 9:01,71, 2. Kiyengová 9:03,83, 3. Jerutová (všechny Keňa) 9:05,15. Trojskok: 1. Rickettsová (Jam.) 14,93, 2. Rojasová (Ven.) 14,74, 3. Poveaová (Kuba) 14,49. Koule: 1. Kung Li-ťiao (Čína) 20,31, 2. Ealeyová (USA) 19,68, 3. Schwanitzová (Něm.) 19,37. Oštěp: 1. Lu Chuej-chuej (Čína) 66,88, 2. Barberová (Austr.) 64,74, 3. Ogrodníková 63,05, ...5. Špotáková (obě ČR) 62,25. Další disciplíny: Muži: 110 m př. (-0,8 m/s): 1. Martinot-Lagarde (Fr.) 13,51, 2. King 13,58, 3. Fillery (oba Brit.) 13,74. Ženy: 800 m: 1. Sumová (Keňa) 2:00,40, 2. Graceová (USA) 2:00,66, 3. Hynneová (Nor.) 2:00,79. 400 m př. nadějí: 1. Gigerová (Švýc.) 56,82, 2. Vondrová (ČR) 56,97. 4x100 m: 1. Německo 42,22, 2. Nizozemsko 42,28, 3. Čína 42,60.