Oštěpařská legenda Špotáková se chce v Tokiu rozloučit s báječnou kariérou

Jako překážkářka či vícebojařka Barbora Špotáková velkou díru do světa neudělala, zato v hodu oštěpem vyhrála prakticky vše, co se dalo. Díky řadě úspěchů v čele se dvěma olympijskými zlaty nebo třemi tituly mistryně světa se zařadila mezi legendy české i světové atletiky. Jedna z nejlepších oštěpařek všech dob se po 40. narozeninách, které oslaví 30. června, chystá do Tokia. Tam by držitelka stále platného světového rekordu a matka dvou synů ráda důstojně uzavřela báječnou kariéru.

"Atletika je pro mě taková droga, motivuje mě obrovsky olympiáda v Tokiu. Vždyť na východě se mi vždycky dařilo. Ráda předávám své zkušenosti, a navíc můžu dobře reprezentovat," připomněla před časem Špotáková svůj první triumf pod pěti kruhy v Pekingu 2008. "Jak mám dvě děti, je to fofr a kolikrát přemýšlím, jestli to má ještě smysl. Ukázala jsem, že má, ještě to není úplně špatné," dodala.

Od stříbra na mistrovství Evropy 2006 v Göteborgu Špotáková nevyšla na velké akci medailově naprázdno až do mistrovství světa 2015, kde nepostoupila do finále. Mezitím ovládla olympijské soutěže v Pekingu a Londýně a světový šampionát 2007 v Ósace, kromě toho na MS a ME vybojovala ještě dvě stříbra a jeden bronz. Po diskvalifikaci Rusky Marie Abakumovové kvůli dopingu dodatečně získala zlato z MS 2011 v Tegu.

Díky titulu mistryně Evropy z Curychu 2014 přidala do své sbírky poslední chybějící velké zlato, poté se kvůli odlišnému názoru na koncepci přípravy rozešla s trenérem Janem Železným. Po roce bez kouče se vrátila k Rudolfovi Černému a přes zranění na začátku olympijské sezony skončila v Riu de Janeiro třetí. Následující rok se v Londýně znovu stala mistryní světa, navíc popáté v kariéře ovládla seriál Diamantová liga.

Špotáková začínala s atletikou v rodném Jablonci nad Nisou pod vedením rodičů, později se přestěhovala do Prahy. Zpočátku se věnovala hlavně překážkám a sedmiboji, v němž na juniorském mistrovství světa 2000 obsadila čtvrté místo. O dva roky později se na radu světového rekordmana Železného začala specializovat na oštěp. Na prvních třech velkých akcích včetně OH 2004 v Aténách neprošla sítem kvalifikace, poté se nadlouho zařadila do absolutní špičky.

Český rekord vylepšila od roku 2006 celkem desetkrát, v září 2008 překonala výkonem 72,28 metrů světové maximum. Po olympijských triumfech vyhrála anketu o nejlepšího českého sportovce roku, na kontě má i rekordních devět prvenství v Atletovi roku. V roce 2012 obdržela státní Medaili za zásluhy, v pražské Dukle se stala první ženou se smlouvou jako profesionální voják a má propůjčenu hodnost kapitána.

Na začátku roku 2018 Špotáková kvůli těhotenství podruhé přerušila kariéru, ale už pár měsíců po porodu se s vidinou her v Tokiu vrátila k plnému tréninku. Na mistrovství světa 2019 v Dauhá se těsně nedostala do užšího finále, v době koronavirové pandemie byla vedle vrcholové sportovkyně zároveň učitelkou a kuchařkou pro syny Janka a Darka, které má s přítelem Lukášem Novotným.

"Když máte vedle sebe šikovného partnera a babičky, které obě hlídají, tak se při tom dá docela kvalitně trénovat. Je to srovnatelné, jako když jsem kdysi dělala vysokou školu a u toho sport. Není čas na nic jiného než na atletiku a na ty děti, ale už jsem si zvykla," řekla absolventka České zemědělské univerzity, jež jako své koníčky uvádí psy, zahradu a punkovou hudbu.