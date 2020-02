Pochvala od legendy. Bubka má pro Duplantise jen slova chvály

Legendární bývalý tyčkař Sergej Bubka obdivuje svého následovníka Armanda Duplantise, který v tomto měsíci dvakrát během týdne překonal světový rekord. Dvacetiletého amerického rodáka ve švédských barvách považuje za výjimečný talent, který přitahuje pozornost veřejnosti k atletice.

Šestapadesátiletý Ukrajinec, jenž během kariéry pětatřicetkrát překonal světový rekord, v rozhovoru BBC reagoval na výjimečné Duplantisovy úspěchy. Mladý Švéd 8. února na halovém mítinku v Toruni výkonem 617 centimetrů sebral šest let starý světový rekord Francouzi Renaudu Lavilleniemu. O týden později historické maximum posunul v Glasgow o další centimetr na 618. "Opravdu si užívám a obdivuju to, co dělá. Je to úspěch nejen jeho, ale také jeho otce a matky," řekl šestinásobný mistr světa.

Duplantise přezdívaného Mondo trénuje jeho americký otec Greg, který byl rovněž tyčkařem. Jeho matka Helena je někdejší sedmibojařka a volejbalistka. Duplantisův talent byl evidentní od začátku kariéry, kdy překonával juniorské rekordy. Na mistrovství Evropy v Berlíně v roce 2018 se jako osmnáctiletý blýskl výkonem 605 centimetrů.

O to pozorněji fanoušci sledují jeho počínání. "Přitahuje spoustu pozornosti k atletice a k tyčce. Opravdu popularizuje atletiku," ocenil Bubka. Po Duplantisových výkonech v této halové sezoně se říká, že by se tento mladík mohl stát novou atletickou ikonou srovnatelnou se sprinterem Usainem Boltem. "Tohle bude rozhodně velký tlak a bude pro něj velká výzva, aby se s tím vyrovnal. Je velmi obtížné být na vrcholu a ještě těžší se na něm udržet. Ale myslím, že to zvládne. Potřebujeme takové hvězdy. Je úžasné, že má atletika takhle skvělý talent," komentoval to Bubka.

Další možnost k zápisu do atletické historie bude mít Duplantis ve středu na halovém mítinku ve francouzském Liévin. Znovu může těžit z konkurence dvojnásobného mistra světa Sama Kendrickse, který letos vylepšil halový rekord Spojených států amerických na 601 centimetrů.

V Liévin byly v minulosti k vidění už tři tyčkařské světové rekordy. Bubka zde v roce 1993 vylepšil halové maximum na 614 centimetrů, což bylo centimetr pod jeho absolutním rekordem, o který ho v roce 2014 připravil Lavilennie. V ženské kategorii se zde do čela historických tabulek dostaly Rusky Světlana Feofanovová a Jelena Isinbajevová.