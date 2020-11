Před dvaceti lety byl Jan Železný vyhlášen nejlepším atletem světa

Oštěpař, trojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa Jan Železný byl díky svým mimořádným výkonům zvyklý na mnohé pocty, závěr roku 2000 byl však výjimečný i pro něj. V roce, kdy v Sydney vybojoval své třetí olympijské zlato, se stal nejen vítězem domácích anket Atlet roku a Sportovec roku a byl zařazen mezi desítku sportovních hvězd století, ale stal se i vítězem ankety Atlet Evropy a jako první a doposud jediný Čech i ankety Atlet světa.

Výsledky ankety o nejlepšího atleta světa, kterou pořádá Mezinárodní asociace atletických federací IAAF, byly v roce 2000 slavnostně vyhlášeny 26. listopadu v Monte Carlu. Tehdy čtyřiatřicetiletému světovému rekordmanu Železnému, jenž dostal ve finále ankety přednost před americkými běžci Mauricem Greenem a Michaelem Johnsonem, předal ocenění předseda IAAF Lamine Diack.

"Vážně jsem nevěděl, co mám od letošního vyhlašování očekávat. Před čtyřmi lety jsem také vyhrál olympiádu, navíc v Jeně překonal světový rekord, a stejně to nestačilo na lepší než třetí místo. Třetí olympijské zlato ale asi mělo svou váhu. Výjimečného ocenění si moc vážím, na druhou stranu se to však nedá srovnat s pocitem, který jsem měl, když jsem v Sydney vystoupil na stupně vítězů. V anketě rozhodují o pořadí jiní lidé, na stadiónu bojujete o vítězství sám," řekl Železný po převzetí ceny zpravodaji.

V ženské kategorii byla nejlepší světovou atletkou roku 2000 zvolena americká sprinterka Marion Jonesová, tehdy trojnásobná olympijská vítězka za Sydney. Zlaté medaile, stejně jako dvě bronzové medaile ze stejných her, musela Jonesová později kvůli dopingové aféře vrátit.