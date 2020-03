Překážkářka Hejnová: Rozumné řešení, je to fér

Překážkářka Zuzana Hejnová považuje odložení olympijských her na rok 2021 za férové řešení pro všechny sportovce. Třiatřicetiletá dvojnásobná mistryně světa se cítí dobře a počítá s tím, že bude pod pěti kruhy závodit i za rok.

Pandemie koronaviru ochromila sportovní dění po celém světě, uzavřela řadu sportovců v jejich domovech a vynutila si odklad i největší sportovní akce roku. "Myslím si, že je to naprosto rozumné řešení vzhledem k tomu, že sportovci se teď nemají kde adekvátně připravit. Myslím si, že je to fér," komentovala to česká rekordmanka v nahrávce pro média.

Bronzová olympijská medailistka z Londýna 2012 a pátá žena loňského světového šampionátu v Dauhá neplánuje končit s atletikou. "Já se cítím dobře jak fyzicky, tak i psychicky. Nechci rozhodně takhle končit kariéru a vydržím určitě do příštího roku do olympijských her," vzkázala ze soustředění v Jihoafrické republice.

To bude muset kvůli koronaviru ukončit předčasně. "Původně jsem tady měla být až do konce dubna. Ale vzhledem k tomu, že tady dělají různá opatření, má se zavírat stadion, mají se zavírat i hranice, tak se budu vracet dřív," řekla.

Navíc není jasný osud celé letošní atletické sezony, takže se trénuje vlastně naslepo. "Teď není úplně na co trénovat. Nevíme, jestli vůbec nějaká sezona bude. Budu se určitě udržovat v nějaké dobré fyzické kondici a potom se budu od října připravovat na olympiádu," dodala Hejnová.