Soud dočasně zrušil hormonální léčbu pro Semenyaovou

Švýcarský soud dočasně zrušil platnost pravidla mezinárodní atletické federace IAAF, jež zakazuje běžkyním s vyšší hladinou testosteronu závodit bez hormonální léčby na středních tratích. Nejznámější atletkou, na kterou se pravidlo vztahovalo, je dvojnásobná olympijská vítězka v běhu na 800 metrů Caster Semenyaová, jež léčbu odmítla.

Právě osmadvacetiletá Jihoafričanka se minulý týden na civilní soud obrátila poté, co začátkem měsíce neuspěla s odvoláním u Arbitrážního soudu pro sport (CAS). Pravidlo vstoupilo v platnost 8. května a Semenyaová od té doby nezávodila. Protože bez léčby nesměla startovat na tratích od 400 metrů po míli, přihlásila se na mítink Diamantové ligy 30. června v americkém Stanfordu na 3000 metrů.

"Doufám, že po tomhle odvolání budu moci zase běhat svobodně. Jsem švýcarskému soudu vděčná za jeho rozhodnutí," uvedla v reakci Semenyaová. Její právník řekl, že soud dal IAAF čas na reakci do 25. června. "Zatím jsme nedostali žádné informace od švýcarského federálního soudu, takže to nemůžeme nijak komentovat," uvedla na dotaz agentury Reuters atletická federace.

Semenyaová naposledy závodila 3. května dva dny poté, co CAS zamítl odvolání. Úvodní mítink Diamantové ligy vyhrála na své oblíbené osmistovce ve výborném čase 1:54,98. Minulý týden ve Stockholmu už chyběla. Nestartovaly ani Francine Niyonsabaová z Burundi a Margaret Wambuiová z Keni, jež skončily za Semenyaovou na stupních vítězů na OH v Riu. Obě veřejně IAAF kritizovaly a také ony léčbu odmítly. CAS v odůvodnění zamítnutí odvolání Semenyaové konstatoval, že pravidlo je sice diskriminující, ale je nutné k zajištění spravedlivosti soutěží.