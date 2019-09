Sportovní gesto. Vytrvalec pomohl soupeři do cíle

Hrdiny úvodního rozběhu na 5000 metrů se na mistrovství světa v Dauhá stali běžci z chvostu pole. Braima Suncar Dabó z Guiney-Bissau, který do posledního kola vbíhal s velkým odstupem poslední, zastavil na protilehlé rovince u vyčerpaného Jonathana Busbyho z Aruby a podpíral ho až do cíle.

Oba závodníci z atleticky rozvojových zemí neměli ve statistikách zapsaný žádný výkon na 5000 metrů na dráze a na konkurenty nestačili. Busbymu došly síly a už se jen potácel v hlubokém předklonu.

Dabó běžel a mohl ho pohodlně minout a nechat za sebou, ale předvedl sportovní gesto, zastavil a vzal soupeře kolem ramen. "Můj hlavní cíl byl reprezentovat co nejlépe svou zemi a jsem rád, že jsem tomu klukovi mohl pomoci. Viděl jsem, že neběží normálně, že je skloněný. Uvědomil jsem si, že by nedokončil. Moje myšlenky se upnuly k tomu, abych mu pomohl dokončit," řekl Dabó agentuře Reuters.

Za bouřlivého potlesku diváků soupeři pomáhal až do cíle, kde byl Busby o 19 setin dříve. Základní osobní rekord si ale stanovil jen reprezentant západoafrické Guiney-Bissau časem 18:10,87. Běžec z karibského ostrova Aruba byl nakonec diskvalifikován kvůli přijetí pomoci jiného závodníka.

Dabóovi jen stručně poděkoval. "Bylo mu špatně, nemohl moc mluvit. A nemluvíme stejným jazykem, takže by každopádně naše konverzace nebyla moc dlouhá," doplnil hrdina publika. Busby opustil plochu na vozíku, o jeho zdravotním stavu zatím nejsou žádné informace.

Rozběhy na 5000 m vyhrál Američan Paul Chelimo za 13:20,18, i když doběhl bez jedné tretry.

Absolutely gorgeous display of sportsmanship here at the World Athletics Championships. Braima Suncar Dabó of Guinea-Bissau helps Jonathan Busby of Aruba over the finish line in the 5000m heat.



Busby still remembers to stop his watch despite being completely exhausted! pic.twitter.com/EYrmZ1QhQS