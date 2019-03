Sýkora skončil na nosítkách, do mistrovství se i tak chce vrátit

Český sedmibojař Jiří Sýkora na halovém mistrovství Evropy v Glasgow po prvním pokusu ve skoku o tyči opustil doskočiště na nosítkách. Podle lékařky výpravy Karolíny Bílkové ale není zranění vážné a Sýkora se chce vrátit alespoň symbolicky na závěrečný kilometr. Po šesti disciplínách a s nulou za tyč je desátý. Vede Španěl Jorge Ureňa, který je při neúčasti obhájce titulu Francouze Kévina Mayera největším favoritem.

Sýkoru problémy se zády výrazně limitovaly už v závěru prvního dne při výšce. Navzdory tomu se rozhodl v soutěži pokračovat a do druhého dne vstoupil druhým nejlepším časem na překážkách 8,02 sekundy a posunul se z desátého na sedmé místo. V tyči si zvolil nejnižší základ ze všech, ale hned po prvním pokusu na 440 centimetrech zůstal ležet na doskočišti s bolestivou grimasou. "Při tom pohybu na tyči tu bolest ucítil znova. Bohudík to na ploše vypadalo dramatičtěji, než to ve skutečnosti je," řekla novinářům Bílková.

Sýkora byl poměrně dlouho ošetřován a z plochy ho odvezli na nosítkách. To ale byla spíš prevence. "Je to standardní postup, který je z lékařského hlediska naprosto v pořádku z hlediska poranění páteře," uvedla Bílková.

Neurologické vyšetření, které provedla společně s místním lékařem, neodhalilo nic závažného. "Je na cestě na hotel po svých. Ani jsme nedávali žádné léky na bolest a zvažuje, že by nastoupil na poslední disciplínu," řekla lékařka.

Za tyč sice Sýkora nezíská žádný bod, ale pokud ve 20:37 nastoupí k závěrečnému kilometru, bude mít dokončený sedmiboj. "Při tom běhu nedochází k takové zátěži na páteř, na ty obratle. To rozhodnutí je na něm, my mu v tom bránit nebudeme," dodala Bílková.

Vedení v sedmiboji po překážkách převzal Ureňa, který před dvěma lety v Bělehradě získal stříbro. Na překážkách si vyrovnal osobní rekord časem 7,78, což mu vyneslo úctyhodných 1038 bodů a vedení udržel i pětimetrovým skokem v tyči. Brit Tim Duckworth ale ztrácí jen šest bodů. Závěrečný kilometr začne ve 20:37.