Vadlejch se připravuje v JAR. Cítím se lépe než loni, říká

Oštěpařský vicemistr světa Jakub Vadlejch chce sezonu zahájit v první polovině dubna ještě v Jihoafrické republice, kde je se skupinou kouče Jana Železného na tradičním soustředění. V přípravě se cítí ještě lépe než loni, kdy sezonu vedle světové medaile ozdobil obhajobou triumfu v Diamantové lize.

V Africe čeští oštěpaři stráví celkem deset týdnů. "Takhle jezdíme poslední čtyři roky. Letos jde příprava dle plánu. Loni mě v jejím počátku trošku zbrzdilo koleno, ale letos je to již od začátku podzimní přípravy v pohodě. Vyšla nám skvěle soustředění v Tatrách, Špindlu i na Kanárech. Celkově se určitě cítím lépe než loni," pochvaloval si sedmadvacetiletý oštěpař v rozhoru pro server atletika.cz.

Příprava postupně směřuje ke kvalitnějším tréninkům a Vadlejch se pomalu chystá na první letošní závody. Chtěl by je stihnout ještě v JAR. "Rád bych závodil tady, ale až tak kolem desátého dubna," upřesnil.

Sleduje také mistra světa Johannese Vettera, který se hned na začátku roku blýskl devadesátimetrovými hody. Na Evropském vrhačském poháru v Leirii hodil 11. března 92,70. "Dalo se to očekávat. Je napumpovaný z loňské sezony a letos byl připravený už opravdu brzy. Záleží, jestli vydrží i po zdravotní stránce," komentoval to Vadlejch.

Zdá se mu, že jeden z jeho velkých německých rivalů je možná připravený až příliš brzy. "Byli tu v únoru na soustředění a už házeli na plné pecky. Dle mého názoru je to období, kdy by se právě spíš mělo pomaličku jít do té kvality," doplnil český reprezentant.

Vetter a další němečtí oštěpaři včetně olympijského šampiona Thomase Röhlera by znovu měli být hlavními soupeři českých reprezentantů. "Mají hodně kvalitních oštěpařů. Letos je pro ně navíc obrovskou motivací mistrovství Evropy, které se koná na jejich domácí půdě v Berlíně. Ovšem nejsou tu pouze Němci. Věřím, že daleko bude házet i mladý Ind (Neeraj) Chopra, (Keshorn) Walcott se umí také dobře připravit a půjde nahoru. Celkově se oštěp hodně zvedl," uvedl Vadlejch.

Loni vynikal především stabilitou výkonů. Na mistrovství světa se osobním rekordem přiblížil na 27 centimetrů devadesátimetrové hranici. "Loni jsem měl průměr téměř sedmaosmdesát metrů, což bylo ještě rok předtím nepředstavitelné. Pro mě je letos důležité udržet stejně vysoký standard, ale ideálně bych chtěl chytnout i nějaký závod, kde mi to uletí," řekl Vadlejch.

V Diamantové lize mají oštěpaři naplánovány čtyři mítinky a finálový závod v Curychu. Začnou hned při úvodním podniku prestižního atletického seriálu, který se uskuteční 4. května v Dauhá. O evropské medaile se bude v Berlíně bojovat v srpnu.