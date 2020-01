Veleba se pochlubil videem z přípravy a o víkendu zářil v Jablonci

Český mužský sprint zažívá nejlepší období v historii. Důkazem toho jsou super rychlé časy, které běhají Zdeněk Stromšík s Janem Velebou. Stromšík na stovce v roce 2018 časem 10.16 vytvořil nový český rekord, Veleba tento čas loni vyrovnal. Podívejte se na video z přípravy českého matadora, který má za sebou stejně jako Stromšík velice povedený vstup do halové sezony.

Loňská stovka na domácím šampionátu byla jeho ozdobou, však takovýto závod v podání českých borců nikde nikdy neproběhl. Za vítězným Velebou (10.16, vyrovnaný národní rekord) finišoval v čase 10.17 druhý Zdeněk Stromšík, své osobní maximum si výrazně vylepšil na 10.24 i bronzový Dominik Záleský.

V době, kdy v mnoha sportovních odvětvích sledujeme ústup Čechů a Češek ze scény, musíme konstatovat, že sprinteři jsou výjimkou, protože tak, jak se jim v poslední době daří, se nikomu s českým pasem před nimi nedařilo. V atletice se teprve pomalu rozebíhá halová sezona. Jak probíhala speciální příprava Jana Veleby, poodhalil závodník pražské Dukly na videu.

Určitě není bez zajímavosti, že tréninkové jednotky na Tenerife neabsolvoval Jan Veleba jen se svým kolegou a svěřencem v jedné osobě Dominikem Záleským, ale rovněž s Richardem Kiltym - britským mistrem světa na šedesátce.

Limit pro halové mistrovství světa v čínském Nankingu je na šedesátce stanoven na 6.63. V sobotu v Jablonci se Veleba se Stromšíkem opět postavili na start vedle sebe. Tentokrát triumfoval vítkovický Stromšík v čase 6.66, rozdíl mezi oběma sprintery byl opět nejmenší možný - jediná setina. Je tak zřejmé, že limit by mohl být v silách obou závodníků, zda alespoň jeden z nich do Číny odcestuje by mělo být jasné po 23. únoru, kdy je deadline pro plnění výkonnostních požadavků.