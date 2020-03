VIDEO: Maraton v karanténě? Běžci ho zvládnou na balkoně

Jihoafrický pár žijící v Dubaji se rozhodl povzbudit všechny, které koronavirus uvěznil v jejich domovech. V sobotu ráno zahájí na svém balkoně maraton. V rozhovoru s agenturou AFP to řekl Collin Allin, k němuž se v sobotním běhu připojí manželka Hilda.

Běh chtějí zahájit v šest hodin ráno místního času (ve čtyři hodiny SELČ) a počítají s tím, že by měli běžet sedm až osm hodin. Jejich balkon měří 19 metrů.

Manželé Allinovi nejsou první, koho něco podobného napadlo. Lidé na sociálních sítích zveřejňují videa, jež je zachycují při maratonských bězích v jejich domácích podmínkách.

Dvaatřicetiletý muž na jihu Francie dokázal na svém sedmimetrovém balkonu udělat 6000 obrátek. Jeho "závod" trval něco přes šest hodin, po nichž ho přes instagram povzbuzovalo mnoho fanoušků. Dalšímu vytrvalci se podařilo uběhnout 42,195 kilometru na terase při 727 obrátkách. Za potlesku sousedů běžel přes pět hodin.

Také Allinovi hodlají svůj pokus naživo přenášet. Allin, který už běžel maratony v mnoha zemích, řekl, že chce dát lidem možnost "myslet taky na něco jiného". Desetiletá dcera Allinových Geena byla pověřená rolí asistentky a bude běžícím rodičům zajišťovat vodu a občerstvení.

V Dubaji, platí od čtvrtka zákaz vycházení od 22:00 do šesti hodin ráno. Úřady chtějí tento čas využít k dezinfekci prostředků veřejné dopravy a některých domů. Nedoporučuje se zbytečně vycházet ani ve dne. Ve Spojených arabských emirátech mají potvrzených více než 150 případů nákazy koronavirem a dva mrtvé.

Elisha Nochomovitz, a 32-year-old restaurant worker living in France, ran the length of a marathon (26.2 miles) on his 23-foot long balcony while the country is on lockdown. https://t.co/pGpC0ahzDD pic.twitter.com/sLx1rmF9kn