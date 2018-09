Vrabcová se zúčastní nejstaršího maratonu. Pomohl jí bronz z ME

Nejlepší česká vytrvalkyně Eva Vrabcová Nývltová poběží 15. dubna příštího roku v Bostonu nejstarší maraton na světě. K pozvánce na tradiční závod jí pomohl bronz na mistrovství Evropy v Berlíně. Závod v Bostonu bude příští rok jediným maratonem Vrabcové před podzimním mistrovstvím světa v Dauhá.

Po úspěšném představení v Berlíně dostala Vrabcová řadu nabídek. Boston ji lákal nejen tradicí a prestiží, ale také tím, že dobře zapadá do jejího tréninkového plánu. Už před ME o něj proto prostřednictvím svého manažera projevila zájem. "Hodně k tomu pomohla právě ta bronzová medaile. Oni čekali, jak dopadne evropský šampionát, a víceméně na základě toho mi potvrdili, že tam vůbec můžu startovat," řekla dnes Vrabcová ČTK.

Z českých reprezentantek výraznou stopu v Bostonu zanechala Alena Peterková, která zde v roce 1994 doběhla čtvrtá v nejrychlejším českém maratonském čase 2:25:19. Ten není českým rekordem, protože z tratě v Bostonu se kvůli příliš velkému klesání rekordy neuznávají.

Vrabcová na ME časem 2:26:31 připravila Peterkovou o český rekord a v Bostonu by se chtěla blýsknout výborným výkonem. "Určitě bych se tam chtěla pokusit o nějaký skvělý čas," poznamenala. Připomněla ale, že nesmí být tak špatné počasí jako letos, kdy běžce trápil chlad a déšť.

Jak bude vypadat její program před Bostonem, zatím není jasné. Ve hře je několik variant. Jisté je, že tentokrát bude chtít s manželem a trenérem Martinem Vrabcem odletět v lednu na soustředění do tepla.

Momentálně šetří přetížené achilovky. Po pražské Grand Prix, kterou běžela 8. září, musela v sobotu vynechat plánovaný půlmaraton v Ústí nad Labem. "Od Grand Prix jsem ještě neudělala běžecký krok, takže jsem doma nesnesitelná. Právě jdu od pana doktora, který řekl, že ta tekutina, která tam byla, je pryč," líčila Vrabcová.

Od úterka by mohla začít klusat. "Do konce týdne je to jenom zkouška, co nohy vydrží. Podle doktorů už by to teď mělo být v pořádku, ale důležité je neuspěchat to," řekla.

Při ústeckém půlmaratonu byla spolukomentátorkou České televize, ale nohy jí svrběly. "To bylo hrozné. Od čtvrtka jsem byla poprvé bez bolesti, takže celou cestu, kdy jsme do Ústí jeli, jsem Martina otravovala, že chci běžet. Když jsem tam byla a viděla jsem tu atmosféru, tak jsem si hrozně přála být na startu, že to se nedá ani popsat," svěřila se.

Pořád počítá s tím, že 30. září poběží tradiční Běchovice. "Když je půjdu, tak je nepůjdu úplně naplno. Spíš jenom vyzkoušet, jestli to ty nohy vydrží. Nebudu to zkoušet někde na tréninku před tím," doplnila.

Vrcholem podzimní sezony pro ni bude 4. listopadu maraton v New Yorku, kde loni obsadila sedmou příčku.