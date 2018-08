Za medaili burger? Drahotová se na něj po životním závodě těší

Třetí místo ze švýcarského Curychu letos v německém Berlíně ještě o jednu pozici vylepšila. Chodkyně Anežka Drahotová skončila na nedávném mistrovství Evropy v atletice druhá a poté, co si v minulém roce prošla osobní krizí, je zisk cenného kovu pořádnou úlevou. Sama sebe hodlá odměnit nejen s blízkými lidmi, ale i netradičním jídlem. Dostala chuť na burger, který jinak nejí.

Loňské trápení a zdravotní problémy jsou definitivně pryč. Přitom moc nechybělo a na sport se vykašlala úplně. Třiaadvacetiletá chodkyně Anežka Drahotová hodila trable za hlavu, dostala se z krize a v Berlíně přišla odměna. Po dvaceti ušlých kilometrech si mohla pověsit na krk stříbrnou medaili a to těsně zaostala za svým osobním rekordem. "Byla jsem za ním o deset vteřin, při závodě jsem se cítila dobře," popisovala Drahotová své pocity po příjezdu do Prahy. Už nyní si dělá zálusk, že ho překoná. "Pokud budu zdravá, tak si myslím, že to půjde," dodala sebevědomě.

Nyní se ale chystá odměnit, i když podle jejích slov už by se tak dal charakterizovat závod samotný. Za vydělané peníze si nic pořizovat nehodlá. K potěšení ji postačí setkání s rodinou a přáteli. "Uděláme si vzájemnou radost, k tomu dobrou večeři. Plánujeme jít na nějaký burger, moc ho nejím, ale teď se na něj těším," prohlásila Drahotová, která má jinak oblíbenou zejména italskou kuchyni.

Rodačka z Ústí nad Labem si schová čerstvě získaný cenný kov u rodičů na poličkou. Žádnou vitrínu, ve které by vystavovala všechny své úspěchy, ale nemá. Po návratu do Česka plánuje stříbrná medailistka z Berlína si zejména odpočinout "Teď ještě doznívá to, že jsem nabuzená po zisku medaile, tělo je ale opravdu unavené. Když se člověk soustředí na závod jak psychickými, tak fyzickými silami, tak to po něm z něj spadne. Je dobré si odpočinout," přiznala chodkyně. Na podzim už se ale začne připravovat na sezonu další, která bude extrémně dlouhá, protože mistrovství světa v katarském Dauhá se bude konat až na podzim.