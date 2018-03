Zlato je pro mě překvapení. Jsem zaskočený, líčí Maslák

Potřetí za sebou se stal mistrem světa v hale. Čtvrtkař Pavel Maslák sice na šampionátu v anglickém Birminghamu původně doběhl až třetí. Ke zlatu mu však pomohly diskvalifikace jeho přemožitelů. Jak Španěl Óscar Husillos, tak i Luguleín Santos z Dominikánské republiky totiž vyšlápli mimo vlastní dráhu. Rodák z Havířova byl verdiktem jury zaskočený. Na finálový závod bude vzpomínat jako na šťastný.

Pavel Maslák nepodával v aktuální sezóně výkony, se kterými by mohl být spokojen, ačkoliv odcestoval do anglického Birminghamu jako dvojnásobný světový šampión. Letos s obhajobou ani příliš nepočítal a bral by jakýkoliv cenný kov. Z původního bronzu se ale rázem stalo zlato. "Jsem šťastný, že jsem vůbec medaili získal, že je zlatá, je pro mne překvapením. Jsem tím zaskočený. Nevím, co si mám o tom myslet," řekl 27letý rodák z Havířova v rozhovoru na facebookovém profilu atletického svazu.

Titul mistra světa měl přitom v hale letos patřit někomu jinému. Španěl Óscar Husillos dokonce zaběhl ve finále i rekord šampionátu. "Z jeho času jsem byl vykolejený. Běžel výborně, sólo závod," řekl na adresu původního vítěze Maslák, jenž si sám zaběhl nejlepší letošní maximum v hodnotě 45,47 sekundy. "Nejlepší čas sezony je přesně ten, o kterém jsem říkal, že na něj mám podle tréninku a jsem rád, že se mi to povedlo," znělo spokojeně z úst již trojnásobného mistra světa v hale.

I když se stal opět vítězem, tak triumf vzal Maslák s pokorou. "Nebudu vzpomínat na tento závod jako na zlatý, jako spíš na šťastný," řekl svěřenec trenéra Dalibora Kupky. Moc dobře totiž ví, že nebýt vyloučených soupeřů, obsadil by třetí místo. "Nic podobného jsme nezažil, ať už ve finále nebo na celém šampionátu, že bylo tolik diskvalifikací. Myslím si, že už se nic takového v životě nestane," komentoval Maslák fakt, kolik jeho soků bylo vyřazeno, když už se DQ objevilo v jednom kompletních rozběhu ze šesti. Na vyšlápnutí doplatil i Bralon Taplin z Granady, který byl před šampionátem považován za největšího favorita.

Pavel Maslák se tak v počtu vybojovaných zlatých medailí z halového mistrovství světa překonal i Romana Šebrleho. Bývalý desetibojař má ale cenných kovů z krytých světových šampionátů celkem pět. Ke dvěma triumfům přidal i tři bronzy.