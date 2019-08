Američtí basketbalisté udolali v přípravě Španěly, Tucker se zranil

Američtí basketbalisté přišli před mistrovstvím světa o dalšího hráče. Kvůli zranění kotníku opustil tým zkušený křídelní hráč P.J. Tucker z Houstonu. Už bez něj obhájci titulu v pátek zvítězili v prvním přípravném utkání nad Španělskem 90:81.

Čtyřiatřicetiletý Tucker byl nejstarším hráčem, který se připravoval s výběrem USA na šampionát v Číně, do kterého Američané vstoupí 1. září utkáním s českými basketbalisty. Před ním opustil tento týden přípravný kemp torontský rozehrávač Kyle Lowry, jenž musel na operaci s palcem na ruce. Již dříve se stavitelům týmu řada hráčů omluvila.

Páteční vítězství nad Španělskem bylo první výhrou v roli reprezentačního kouče pro legendárního Gregga Popoviche, pětinásobného šampiona NBA se San Antoniem. Američtí basketbalisté si připsali už 77. vítězství v řadě, naposledy prohráli v roce 2006 v semifinále mistrovství světa s Řeckem.

Nejlepším střelcem amerického týmu v duelu v Anaheimu byl rozehrávač Donovan Mitchell s 13 body. Ve španělském dresu dal 19 bodů pivot Marc Gasol, úřadující vítěz NBA s Torontem.

Před MS se nyní basketbalisté USA budou připravovat v Austrálii, kde je čekají ještě tři zápasy. O 12 míst v konečné nominaci už bojuje jen 14 hráčů.

Headed to Australia on a high note! Highlights from the USA Men's National Team's 90-81 victory over Spain from @HondaCenter in Anaheim, California 👇#USABMNT x #FIBAWC pic.twitter.com/d02CGbdLWl