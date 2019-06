Bartoň a Welsch se v sobotu v Pardubicích rozloučí s kariérou

V exhibičním utkání "Poslední souboj" se v sobotu v Pardubicích rozloučí s hráčskou kariérou dvě výrazné osobnosti českého basketbalu Luboš Bartoň a Jiří Welsch. Fanoušci v ČSOB Pojišťovna areně uvidí tři z dosavadních čtyř českých zástupců v NBA včetně Tomáše Satoranského z Washingtonu, další dva hráče se zkušenostmi z nejlepší ligy světa či dva mistry světa ze Španělska.

Welsch, který hrál v NHL za Golden State a Boston, ukončil kariéru loni v dresu Pardubic. "Moje předsevzetí je, že když odehraji Poslední souboj, bude to opravdu poslední souboj a už nikdy pokračovat nebudu," prohlásil devětatřicetiletý Welsch v tiskové zprávě České basketbalové federace. V současné době šéfuje na ČBF chlapecké složce a tvrdí, že přemluvit k návratu už se nenechá, přestože ještě loni ho ruce svrběly.

"Když jsem seděl v září na zápase kvalifikace mistrovství světa proti Rusku a zažíval jsem tu atmosféru, viděl jsem vítězství a jak se kluci dostali na dosah obrovskému snu, tak v ten moment mě zamrzelo, že toho nejsem součástí," vrátil se k úspěšnému boji českých basketbalistů o MS v Číně.

Bartoň se rozloučil s aktivní činností před třemi roky po působení v rezervním týmu Barcelony, nyní je trenérem české reprezentace do 18 let. "Měl jsem jasno, že hned po konci kariéry chci dělat trenéřinu, dát do toho maximum a během tří let zjistit, jestli mě to baví a chci s tím pokračovat, nebo se dám na něco jiného. Jirka měl k manažeřině blíž. Začal nedávno. Myslím, že ho to vtáhlo a vidí basket taky z jiného pohledu," uvedl Bartoň.

Při skládání výběrů svedli souboj o Satoranského. "Máme některé hráče společné. On si rychle vybral Boniface N'Donga, se kterým jsem hrál v Barce a on v Málaze. Neměl jsem problém s tím, že si ho rekrutoval Jirka. Jediné co, tak jsme se tahali trochu o Satyho. Tam možná byl menší střet," usmíval se Bartoň.

Welsch má v kádru i prvního Čecha v NBA Jiřího Zídka mladšího, který hrál za Charlotte, Denver a Seattle. V Bartoňově týmu naopak padla účast Jana Veselého, dalšího hráče z tuzemska, který poznal nejlepší ligu světa. Původně byl někdejší hráč Washingtonu a Denveru v nominaci, ale dnes bude bojovat v dresu Fenerbahce Istanbul v sedmém finále turecké ligy.

"Mrzí mě, že nemůžu v Pardubicích být. Těšil jsem se, že si naposledy zahraju ještě s oběma dědky. Jenže dneska hrajeme sedmé finále turecké ligy a mám v Istanbulu klubové povinnosti, které navíc dnešním večerem nekončí," omluvil se Veselý.

Ve Welschově týmu budou i Gruzínec Tornike Šengelija, který hrál v NBA za Brooklyn a Chicago, či Slovinec Boštjan Nachbar, jenž nastupoval za Houston, New Orleans a New Jersey. Dále také španělští mistři světa z roku 2006 a majitelé stříbra z OH 2008 Carlos Jiménez a Berni Rodríguez či senegalský vítěz Evropské ligy s Barcelonou z roku 2010 Boniface N'Dong. Má v týmu i rekordmana s dvanácti českými tituly Petra Bendu, svého bratra Petra či herce Ivana Trojana.

Bartoň má ve svém výběru bývalé spoluhráče z Barcelony, s nimiž slavil před devíti lety triumf v Evropské lize - Slovince Jaku Lakoviče a Erazema Lorbeka. V jeho mužstvu je vedle basketbalových osobností i bývalý házenkář Filip Jícha.

Duel začne v 16:00 a už o tři hodiny dříve bude u haly otevřená fanzóna. Od 14:00 do začátku zápasu bude vystavena trofej pro mistry světa a po exhibici bude na palubovce následovat autogramiáda. Česká basketbalová federace společně s Kontem Bariéry pořádá také charitativní sbírku: získá tak prostředky pro Magdalenu z Pardubicka a Jaroslava z Českolipska, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík.