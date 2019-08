Basketbalista Jan Veselý nepojede na mistrovství světa

Basketbalisté se musejí na zářijovém mistrovství světa v Číně obejít bez pivota Jana Veselého z Fenerbahce Istanbul. Nejužitečnější hráč uplynulé sezony Evropské ligy nestihne šampionát po zranění kolena. Jeden z lídrů týmu trenéra Ronena Ginzburga se po operaci vrátil do hry, ale na květnovém Final Four Evropské ligy si zranění obnovil.

"Bohužel to na mistrovství světa nevyjde. Zdraví je přednější. Musím vyléčit zraněné koleno, abych mohl vydržet sezonu až do konce, protože se to se mnou táhne od ledna letošního roku a pořád se s tím trápím. Nestihl bych se na mistrovství světa připravit," uvedl Veselý v tiskové zprávě České basketbalové federace

"Na mistrovství světa jsem se hrozně těšil. Bohužel zdravotní důvody mi nedovolily se k národnímu týmu připojit. V kvalifikaci jsme udělali obrovský úspěch. Je mi líto, že si tam nemůžu s klukama zahrát," litoval Veselý, že přijde o první start basketbalistů na MS po 37 letech.

Naděje, že by se stihl dát dohromady, ukončil Veselý definitivním rozhodnutím čtyři týdny před úvodním zápasem na šampionátu, který Češi sehrají v neděli 1. září proti favorizovaným Spojeným státům americkým.

"Bylo to těžké rozhodnutí. Bohužel ale nejsem v situaci, abych se zakousl a řekl, že to trošku bolí a i tak budu hrát. Takhle jsem dohrával druhou polovinu sezony a to není řešení. Mám před sebou ještě dlouhou kariéru. Musím se s tímhle zraněním dívat i do budoucna," prohlásil Veselý.

Momentálně se zdržuje v Bělehradě a rehabilituje. "Cvičím základní cviky a pomalu se teprve dostávám do dřepu. Koleno léčím od Final Four Euroligy. Od té doby jsem nehrál a ani neběhal. Snažím se to doléčit, aby koleno bylo stoprocentní a mohl se připravit, teď už bohužel, na sezonu," dodal Veselý.

Jeho absence znamená pro národní tým citelné oslabení. "Honza je úřadující MVP Euroligy, to dává samo o sobě punc kvality. Týmu se rozhodně hraje líp s ním, hlavně v obraně je mimořádně platný, když je na hřišti, máme výškovou převahu," řekl v rozhovoru s novináři manažer české reprezentace Michal Šob. "Ale takhle to je, tým dokázal na mistrovství světa postoupit téměř bez Honzy, musíme se s tím poprat," doplnil.

S Veselým byl realizační tým delší dobu v kontaktu a začal se s předstihem připravovat na horší variantu. "Zpráva se nezrodila dneska. Indicie jsme měli, podle toho jsme i reagovali. Přípravou administrativy, jako jsou víza, také po sportovní stránce. Co si budeme nalhávat, dlouhodobě nemáme v Česku pivoty, těžko šlo čekat, že vytáhneme králíka z klobouku," řekl Šob. "Čím dřív tuhle informaci máme, je to paradoxně lepší. Tým s tím může začít pracovat a nebudeme spekulovat, jestli Honza přijede, nebo ne. Víme, na čem jsme," doplnil.