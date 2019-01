Basketbalista kritizující Erdogana nechce opustit USA. Bojí se o život

Turecký basketbalista Enes Kanter nepocestuje s týmem New York Knicks na utkání NBA do Londýna, jelikož se obává možnosti, že by mohl být zavražděn kvůli svým opozičním názorům vůči tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi. Toho označuje za blázna a diktátora.

"Nemohu jet mimo území USA a Kanady, protože je možnost, že by mě tam mohli zabít," vysvětlil Kanter novinářům po utkání v Los Angeles, proč zůstane v New Yorku, zatímco jeho spoluhráči budou 17. ledna v Londýně hrát proti Washingtonu.

"Bohužel nemohu jet kvůli tomu šílenému bláznovi, tureckému prezidentovi. Je smutné, že tohle ovlivňuje mou kariéru. Chtěl bych pomoci svému týmu, ale kvůli jednomu šílenému chlápkovi, maniakovi a diktátorovi nemohu jet dělat svou práci," prohlásil Kanter.

Šestadvacetiletý pivot už dlouho vystupuje s názory proti Erdoganovi a sympatizuje s duchovním Fethullahem Gülenem, jehož turecká vláda viní ze zosnování pokusu o převrat v roce 2016. Kvůli tomu se Kantera dokonce musela zřeknout rodina, načež si trojka draftu z roku 2011 neoficiálně změnila jméno na Gülen. V Turecku mu hrozí až čtyřleté vězení za urážku prezidenta. Sám se ale obává toho, že by mohl přijít i o život.

"V Londýně mají hodně špionů. Myslím, že by mě tam mohli snadno zabít," míní Kanter. "Já ale musím mluvit proti Erdoganovi, jinak má země bude trpět v tichosti," dodal.