Basketbalisté Nymburka získali 16. ligový titul v řadě

Basketbalisté Nymburka získali šestnáctý ligový titul v řadě. Ve třetím finálové utkání zvítězili nad Děčínem jasně 89:60 a ovládli sérii 3:0 na zápasy. Nymburk podruhé prošel nejvyšší soutěží bez jediné porážky, povedlo se mu to také v ročníku 2013/14.

"Je fajn, že jsme to dotáhli bez jediné prohry, i když o to ani nejde. Spousta těch zápasů byla těžkých - v semifinále i ve finále v Děčíně. Z pohledu české ligy se hodnotí sezona velice úspěšně, v Evropě to bylo trošku horší," řekl kapitán Nymburka Pavel Pumprla. V Lize mistrů skončili Středočeši sedmí ve skupině a nedostali se do play off ani do Evropského poháru FIBA.

Stříbrný Děčín vyrovnal svá nejlepší umístění v historii ze sezon 2014/15, 2015/16 a 2016/17. Nymburk se jako mistr kvalifikoval do Ligy mistrů, Děčín má právo se přihlásit do její kvalifikace.

Zatím není jisté, jestli se Děčín vůbec přihlásí do pohárů, možná nezkusí ani Evropský pohár FIBA. "Je to strašně složité. Hlavně z finančního hlediska i z pohledu haly. Budeme to po sezoně řešit. Basket není fotbal, tady to všechno doplácíte a my musíme koukat, abychom zajistili kádr, sezonu a pak teprve koukat na poháry. V tuto chvíli ty peníze navíc nemáme," uvedl generální manažer Děčína Lukáš Houser.

Novým rekordmanem domácí nejvyšší soutěže se stal pivot Petr Benda, který získal už dvanáctý titul. Dosud se o dělil o maximum s bývalým spoluhráčem a současným funkcionářem Nymburka Ladislavem Sokolovským. V ženské soutěži je českým rekordem 15 titulů Evy Vítečkové.

"Beru titul jako každý jiný. Splnili jsme cíl klubu, odvedli jsme zase dobrou práci a je to třešnička na dortu konce sezony. Hodnotu titulu beru od první do klubového šestnáctého a mého dvanáctého úplně stejně," prohlásil sedmatřicetiletý Benda.

Nejužitečnějším hráčem finálové série byl vyhlášen Vojtěch Hruban, křídlo Nymburka. Středočeši drží šňůru 58 ligových výher a už jen jediná jim chybí k vyrovnání vlastního rekordu z let 2013 až 2014.

Jednoznačný favorit hned v úvodu získal náskok 5:0 a v úvodní čtvrtině díky pěti proměněným tříbodovým pokusům vedl 27:11. V prvním poločasu se Nymburk dostal i na rozdíl 22 bodů.

Největší manko 33 bodů nabral Děčín minutu a půl před koncem, pak ještě skóre zkorigoval. Nejlepším střelcem zápasu byl s 19 body Američan Michael Myers z mistrovského celku.

Hned po zápase si šampioni zapálili vítězné doutníky a užívali si na rozdíl od loňska, kdy slavili v Opavě. "Nebylo to drama, ale my jsme to tak chtěli, aby byl zápas v pohodě, zahráli si všichni a diváci i my se bavili basketem. Oslavy doma jsou úplně jiné, jsme hrozně rádi, že se ten systém zase změnil a doufám, že to teď nějakou chvilku vydrží," kvitoval Hruban zavedení finálové sérii na tři vítězné zápasy.

I Děčín na palubovce mocně slavil své čtvrté stříbro, stříkalo šampaňské a také příznivci Severočechů ocenili druhé místo. "V kontextu té sezony si toho strašně vážíme. Pro Děčín je to skvělý úspěch. Čtvrté finále během pěti let přes jakékoliv potíže během sezony. Po sérii porážek jsme to museli urvat silou. Potom jsme si věřili, začali jsme předvádět velice slušný basket a nakonec to převést až do finále," řekl děčínský pivot Jakub Krakovič.