Basketbalistky porazily Německo a jsou jednou nohou na ME

České basketbalistky vyhrály i své čtvrté utkání v kvalifikaci o mistrovství Evropy. Po vítězství 82:67 nad Německem vedou skupinu G a o postup už by neměly přijít. Definitivu jim dá až případná výhra v listopadovém duelu s posledním Švýcarskem.

Na šampionát, který v červnu 2019 uspořádají Lotyšsko a Srbsko, postoupí vítězové skupin a šest z osmi celků na druhých místech. Pokud svěřenkyně trenéra Štefana Svitka zvládnou podle očekávání zápas ve Švýcarsku, které v kvalifikaci naposledy vyhrálo v létě 2012 nad Estonskem, o postup je nepřipraví ani případná prohra v závěrečném utkání s Belgií.

"Máme velkou radost ze čtyř výher. Máme za sebou dvě fáze, ale ještě nás čeká třetí. Určitě nepojedeme do Švýcarska s tím, že to máme v kapse. Chceme vyhrát i v těch zbývajících dvou zápasech," řekl trenér Svitek. "Jsem opravdu spokojený. Hráli jsme s nadšením a nasazením. Gratuluji holkám k dobrým výkonům i k tomu, jak během tohoto srazu pracovaly."

Zatímco v listopadu se Němky doma držely proti českým basketbalistkám do poločasu, tentokrát od začátku ztrácely. V pražské hale Královka měly problém zejména s Alenou Hanušovou, která byla s 27 body stejně jako v sobotu proti Belgii nejlepší českou střelkyní.

České hráčky nechtěly připustit drama a od začátku potvrzovaly roli favorita. Hanušová dala devět z úvodních 11 bodů domácího týmu a celkově měly reprezentantky pod košem velkou převahu. Zvláště když po menších zdravotních potížích se k týmu připojila i Američanka s českým pasem Kia Vaughnová.

V dobrém světle se při své premiéře v národním týmu prezentovala i pivotka z Hradce Králové Renáta Březinová, která zaznamenala devět bodů a řekla si o další pozvánky. "Renáta zahrála výborně. Pomohla v útoku i v obraně. Jsem s ní velmi spokojený," chválil Svitek. "Padla mi první střela a hrálo se mi super. Jsem spokojená a doufám, že i trenér. Pro mě je to skvělý začátek. Ale může to být vždycky ještě lepší," řekla Březinová.

Ve třetí čtvrtině sice přišel menší útlum a Češky nedaly čtyři minuty ani koš. Náskok 26 bodů se ztenčil na jedenáct, ale pak spoluhráčky uklidnila trojkou kapitánka Kateřina Elhotová a Němkám se podobný obrat jako v sobotu ve Švýcarsku nepodařil.

"Měli jsme to velmi dobře rozehrané, ale laxnějším přístupem jsme nechali Němky vrátit do zápasu. Pak už to s nimi bylo těžké, protože se chytly a začaly dávat i těžké střely. Ale naštěstí to na konci už zase vypadalo dobře," hodnotil Svitek.

Rozhodujícím faktorem mezi oběma týmy byly především ztráty. Zatímco Češky ztratily pouze pět míčů, Německo hned 22. Zásluhu na tom měla také Lenka Bartáková, která si připsala nezvykle vysoký počet osmi zisků.

"Lenka hrála velmi dobře. Náš tlak na míč byl dobrý a dávali jsme z toho lehké koše. Z těch ztrát jsme dali asi 30 bodů," ocenil Svitek.

I Bartákovou překvapilo, kolik měla zisků. "Bylo to ale hlavně tím, že jsme všechny bránily tvrdě a Němky měly problém si přihrát. Pak jsou zisky jednodušší," ocenila spoluhráčky. "Představovaly jsme si, že teď budeme mít alespoň tři výhry. Ta s Belgií je tak trochu navíc, takže jsme maximálně spokojené. Všechny víme, že postup už je hodně blízko. Ještě nás ale čeká poslední blok, na který se co nejlépe připravíme a pokusíme se to potvrdit dalšími výhrami," dodala Bartáková.