Basketbalisty čeká první herní test před MS

České basketbalisty čeká od pátku do neděle na turnaji v Praze první herní test ve finální přípravě na zářijové mistrovství světa v Číně. Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga se v hale Královka utkají postupně s Tuniskem, Polskem a Jordánskem. Čeští fanoušci budou mít možnost téměř po roce vidět v akci v soutěžním utkání i rozehrávače Tomáše Satoranského, novou posilu Chicaga v NBA.

Satoranský nastoupí za národní tým poprvé od 16. září loňského roku, kdy si Češi v kvalifikaci v Bosně a Hercegovině definitivně zajistili účast na mistrovství světa po 37 letech, poprvé od éry Československa. Před vlastním publikem se hráč Washingtonu z minulých tří sezon představil o tři dny dříve při výhře nad Ruskem v Pardubicích.

"Těším se, ale zároveň jsem trošku skeptický, protože na Královce jsem v životě neměl dobrý zápas. Ale někdy to musí přijít. Trénoval jsem tam týden se střeleckým koučem, tak se to třeba ukáže jako dobrá volba," řekl Satoranský.

"Vždycky se mi tam hraje špatně. Možná je to tím, že je to v Praze a tam jsem dlouhou dobu nehrál. Zatím se mi tam prostě nedařilo. Snad to změníme na tomto turnaji, budu na to mít tři zápasy," dodala největší hvězda českého týmu.

Kouč Ginzburg bude v utkáních pilovat souhru týmu, a to i se Satoranským, který se podle regulí pro hráče NBA mohl zapojit do přípravy až v pondělí v Nymburce. "Je hodně zápasů, v kterých uvidíme chemii a ukážou se problémy, které se budeme snažit odstranit. Bude to dobrý test na to, co budeme potřebovat zlepšit," prohlásil Ginzburg.

"Neočekávám, že to bude na začátku na sto procent. Budeme pohromadě i se Satym pár dnů. Věřím ale, že každým zápasem budeme vypadat lépe," uvedl Ginzburg s tím, že se až v posledních dnech zapojili také Ondřej Balvín a Blake Schilb.

Českou reprezentaci prověří trojice celků, které také nechybějí na světovém šampionátu. "Třeba za Tunisko nastoupí obrovitý pivot Salah Madžrí, který hrál za Dallas v NBA, plus mají další hráče z francouzské ligy. Jordánsko má pro změnu pivota z Fenerbahce Ahmeta Duveriogla, který hrál na místě Jana Veselého, když byl zraněný, a Polsko má samozřejmě řadu výborných hráčů. My se ale v těchto utkáních budeme soustředit především sami na sebe," dodal Ginzburg.

První duel čeká český tým v pátek od 17.00 s Tuniskem. Zápas s Polskem začne o den později v 17.30 a utkání s Jordánskem se hraje v neděli od 15.00.

V přípravě na šampionát to bude poslední domácí představení. Příští týden budou basketbalisté hrát od pátku do neděle na turnaji v Hamburku s Polskem, Německem a Maďarskem. Od 24. do 27. srpna pak v Soulu změří síly s Angolou, Koreou a Litvou.

Do šampionátu český tým vstoupí 1. září zápasem s USA, vítězem posledních dvou mistrovství. O dva dny později čeká Ginzburgův tým Japonsko a 5. září nastoupí proti Turecku.