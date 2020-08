Basketbalisty Nymburka posílí americký rozehrávač Harding

Novou posilou basketbalistů Nymburka se stal americký rozehrávač Jerrick Harding. Do týmu šestnáctinásobného českého mistra míří po dokončení univerzity Weber State z divize I NCAA, kde byl spoluhráčem českého pivota Michala Kozáka a vybudoval si pověst excelentního střelce. V Nymburce podepsal dvaadvacetiletý rodák z Kansasu roční smlouvu s možností prodloužení o další rok.

"Je to velmi talentovaný hráč, který do našeho týmu přinese jiskru v podobě svých unikátních střeleckých schopností. Od prvního kontaktu s ním jsem cítil jeho vášeň a touhu začít profesionální kariéru právě v Nymburce," uvedl v tiskové zprávě trenér Oren Amiel. "Je to přesně ten typ hráče, který jsme hledali. Je hladový, soutěživý a hlavně se hodí do našeho stylu basketbalu. Je to ofenzivní zabiják. A to i přesto, že se 185 centimetry patří k menším hráčům."

Harding je střeleckým rekordmanem univerzity Weber State s 2266 body, což je o 332 více, než dal za stejnou školu Damian Lillard, současná hvězda NBA z Portlandu. Harding drží i rekord školy s 46 body za zápas. Dvakrát byl nejlepším střelcem celé konference Big Sky. V uplynulé sezoně nastřílel v průměru 22,2 bodu

"Zůstal na škole celé čtyři roky a tým byl postaven kolem něho. Srovnávání s Lillardem tam probíhalo a bylo kolem překonání jeho výkonů hodně pozornosti. Lillard šel rovnou do NBA a teď je z něj superstar, uvidíme, kam to dotáhne Jerrick," prohlásil dosavadní Hardingův spoluhráč Kozák, který s ním hrál tři sezony.

"Jerrick je jeden z individuálně nejlépe vybavených hráčů, se kterým jsem doposud hrál. Je všestranný, talentovaný a i přes nižší výšku se nebojí kontaktu. Myslím si, že se bude těžko zastavovat komukoliv," dodal Kozák.