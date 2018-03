Cleveland zdolal Detroit, Nance zlomil osobní rekord

Po dvou porážkách basketbalisté Clevelandu v NBA zabrali a zdolali 112:90 Detroit, který bojuje o postup do play off. Zatím nejlepší zápas v kariéře zažil Larry Nance Jr., který si vytvořil osobní maxima v počtu bodů (22) i doskoků (15). LeBron James přispěl k výhře 37 body, když trefil pět ze sedmi trojek, a také sedmi doskoky a asistencemi.

Kvůli zranění obou podkošových opor Tristana Thompsona a Kevina Lovea dostal Nance Jr. poprvé šanci v základní sestavě Cavaliers, a to na pozici pivota. A byla to právě nedávná posila z Los Angeles Lakers, která úřadující vicemistry v úvodní čtvrtině táhla. Za úvodních devět minut na hřišti neminul pětadvacetiletý syn clevelandské legendy jedinkrát koš a zaznamenal 11 bodů a sedm doskoků.

"Nevěděl jsem, že umí střílet i ze střední vzdálenosti. V LA to nedělal, ale co přišel, dokonce jsem ho viděl proměnit trojku," vtipkoval trenér Tyronn Lue. "Spoluhráči mě skvěle uvolňovali a mně stačilo ty lehké střely proměňovat. A to se mi dařilo," usmíval se Nance. Z hlediště ho sledoval i jeho otec, jehož dres visí pod stropem haly Quicken Loans Arena.

Mírně navrch ale měli hosté zásluhou zejména Blakea Griffina, který za 12 minut nasbíral 12 bodů, čtyři doskoky a tři asistence. Po prostřídání však Pistons polevili, druhou čtvrtinu prohráli o sedm bodů a do šaten šli v poločase s mankem 49:54.

Nástup do druhé půle patřil domácím. V 27. minutě si vypracovali dvouciferný náskok a na konci třetí části vedli už o 20 bodů. Cleveland vyhrál páté z posledních devíti utkání po velkých změnách v kádru v závěru přestupního období a dál drží třetí příčku ve Východní konferenci.

Třetí prohru Pistons za sebou neodvrátil ani Blake Griffin 25 body, osmi doskoky a sedmi asistencemi. Po zápase vyzdvihl výkon Nanceho. "Rozhodla jeho energie. Zapomeňte na body, útočné doskoky a smeče, dominoval hlavně bojovností," řekl Griffin. Nanceho častý obránce Andre Drummond přišel o osmnáctizápasovou sérii s double double, tentokrát zaznamenal 15 bodů a devět doskoků

Boston si poradil s Chiagem, raduje se i San Antonio

Druhý tým Východní konference Boston i bez prvního rozehrávače Kyrieho Irvinga v pohodě porazil Chicago na jeho palubovce 105:89. Základ vítězství položili Celtics už v první čtvrtině, kterou vyhráli 35:16. Do poločasu soupeři dovolili jen 29 bodů, což je pro Bulls nejméně v sezoně. Hosté vedli až o 37 bodů.

V souboji španělských bratrů Gasolů se z vítězství radoval starší Pau, jehož San Antonio zvítězilo nad Marcovým Memphisem 100:98. Grizzlies čekají na výhru už 14 utkání.