Fenerbahce si pojistilo basketbalistu Veselého do roku 2022

Český basketbalový reprezentant Jan Veselý bude pokračovat i v dalších sezonách v dresu Fenerbahce Istanbul. S finalistou posledních tří ročníků Evropské ligy a současným lídrem soutěže podepsal novou smlouvu na tři roky do léta 2022. Turecký klub to oznámil na svém webu.

"Budujeme tým na další sezonu. Dohodli jsme se na prodloužení spolupráce s Janem Veselým na další tři roky. Hráč, který patří k nejlepším v týmu a který má velkou zásluhu na posledních úspěších, bude oblékat dres Fenerbahce až do konce sezony 2021/22," uvedl klub v prohlášení.

Osmadvacetiletý Veselý hraje za Fenerbahce pátou sezonu po návratu do Evropy z NBA. Ve všech čtyřech předchozích ročnících postoupil s týmem do Final Four Evropské ligy a v roce 2017 prestižní soutěž vyhrál.

V tomto ročníku útočí na cenu pro nejužitečnějšího hráče soutěže, přestože momentálně nehraje kvůli zranění. Průměry má 14,4 bodu, 5,6 doskoku a 2,6 asistence na zápas.