Ginzburg: Můžeme dokázat cokoliv, lidé si to budou pamatovat

Bojovnost lvů podle trenéra Ronena Ginzburga pomohla českým basketbalistům překonat papírově silnější soupeře a projít přes Turecko, Brazílii i Řecko do čtvrtfinále mistrovství světa. Doufá, že si lidé budou pamatovat tažení jeho svěřenců hodně dlouho a bude inspirací i pro budoucí basketbalové naděje.

"Je to úžasné. Nevěřili jsme, že se to může stát," radoval se z postupu Ginzburg bezprostředně poté, co po přesunu z utkání proti Řecku (77:84) v hotelu sledoval se svými svěřenci u televize pojistku postupu díky výhře USA nad Brazílií.

"Chci poděkovat samozřejmě hráčům a celému realizačnímu týmu. Dělají každý zápas skvělou práci, přitom většinou hrajeme proti lepším týmům. Jsem hrdý a věřím, že si tohle lidi budou pamatovat hodně, hodně dlouho," doplnil izraelský kouč.

Přestože Američané plnili proti Brazílii roli favorita, Ginzburg i jeho svěřenci prožívali nervy. "Poslední minuty jsem si užil, ale byl jsem nervóznější než při našem utkání. Nedá se říct, že bych byl celý zápas přesvědčený, že vyhrajou, ale na konci to bylo v pohodě," prohlásil.

S Řeckem potřebovali Češi udržet ztrátu maximálně o 11 bodů, aby nebyli vyřazeni. Soupeř v utkání vedl i o 12 bodů, ale Ginzburgův výběr to ustál. "Bylo to těžké. Museli jsme pořád měnit obranu podle toho, koho měli na hřišti. Jsou tak velcí, tak takticky vyspělí s množstvím různých herních variant. Ale pokaždé nám něco pomohlo. Oni minuli střelu, pátý faul Janise (Adetokunba)," zmínil předčasný konec nejužitečnějšího hráče NBA z uplynulé sezony NBA v utkání pět a půl minuty před koncem.

Čeští hráči dokázali soupeře eliminovat zónovou obranou. "Věděli jsme, že je nezastavíme jen jeden na jednoho. Na jejich soupisce je plno hvězd, proto zóna. Zvládli jsme ji dobře. Měli jsme určité problémy. Čtyřicet minut hrát proti soupeři s osmi devíti silnými hráči v rotaci, to bychom bez zóny asi nezvládli tak dobře," připojil Ginzburg.

Zápas byl podle něj pro hráče ohromně fyzicky náročný. "Tlačili na všechny a zvlášť na Satyho (Tomáše Satoranského). Měli jsme 19 ztrát, věděli jsme, že přijdou. Já dostal technický faul. Ale víme, že řecký basketbal je agresivní. Dokázali jsme to ustát pohybem bez míče," řekl.

Hlavní česká hvězda Tomáš Satoranský měl v utkání 13 bodů, devět asistencí a osm doskoků. Stejně jako proti Brazílii se svými čísly blížil triple double, na který nakonec nedosáhl. "Jak jsem říkal minule, je zajímavé, že Tomášovi je fuk, kolik má bodů. Jasně, je to lídr a srdce týmu, ale nestará se o čísla. To ho činí tím, kým je," uvedl Ginzburg.

Teď se bude chystat na boj o semifinále s Austrálií. Postupem by Češi při první účasti mezi elitou v samostatné historii dosáhli i největšího úspěchu v součtu s Československem. Tím je šesté místo z roku 1970. "Viděl jsem Austrálii před měsícem, je to opravdu skvělý tým. Ale my můžeme dokázat opravdu cokoli, když se budeme dál rvát jako lvi," věří Ginzburg.

Doufá, že podařený šampionát a současný zájem fanoušků pomůže českému basketbalu v dalším rozvoji. "Tohle je nejdůležitější. Aby se lidi začali zajímat o basketbal a pochopili, co tahle parta dokázala. Že bude chtít hrát basketbal hodně dětí. Ne každý bude Satoranský, ale hodně z nich může být jako jiní členové tohoto týmu," dodal Ginzburg.