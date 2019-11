Ginzburg: Už jsme předvedli, že můžeme hrát proti každému

Čeští basketbalisté byli při losu červnové kvalifikace o postup na olympijské hry zařazeni do jediného mimoevropského turnaje a navíc je čekají ve Victorii těžcí soupeři Turecko a případně v play-off Řecko či domácí Kanada. Podle kouče Ronena Ginzburga jeho tým ale i na zářijovém úspěšném mistrovství světa v Číně ukázal, že je schopen hrát s každým soupeřem.

"Čeká nás další dlouhá cesta. (Manažer týmu) Michal (Šob) asi bude mít problémy se zařizováním," řekl s úsměvem Ginzburg, který spolu se Šobem sledoval losování v Ženevě v pražské hale Folimanka.

"Nikdo nečekal lehký los, jsou tu top týmy z celého světa. Takhle to je, na těžké losy jsme ostatně zvyklí. Už jsme předvedli, že můžeme hrát proti každému a taky můžeme každého porazit," prohlásil šestapadesátiletý izraelský kouč české reprezentace.

Přes Turecko po výhře 91:76 prošel jeho tým v Šanghaji do osmifinále světového šampionátu. Proti Řecku s nejužitečnějším hráčem NBA Janisem Adetokunbem stačila českému výběru i porážka 77:84 k posunu do čtvrtfinále. Podle Ginzburga bude hrát roli opět jak složení týmů, tak i momentální forma.

"Bavíme se o jednom týdnu v červnu. Pokud budou všichni zdraví a ve formě, stát se může cokoli. Jasně, nejsme teď favorité, na druhou stranu jeden skvělý týden v tomto případě bude stačit. Potřeba budou tři či čtyři výhry," uvedl k Ginzburg. Olympijsou účast týmu zajistí nejhůře druhé místo ve skupině a následný úspěch v semifinále i finále turnaje.

Ví, že už případné semifinále bude ohromně těžké. "Když porazíme Uruguay, pak bude potřeba zvládnout minimálně dva ze tří zápasů proti Turecku, Řecku, Kanadě. Na druhou stranu ani o Uruguayi teď nemůžu moc říct, nikdy jsem ji neviděl. Zároveň to vypadalo, že ostatní týmy v dalších skupinách byly spokojené, když nás viděly jinde. Máme svoji sílu," podotkl Ginzburg.

V play off už se ale zaváhat nesmí. "Budeme muset v semifinále porazit někoho hodně těžkého. Ale když budeme zdraví a hvězdy budou na naší straně... Uvidíme," prohlásil.

Na rozdíl od účastníků skupin v Bělehradu, Kaunasu či Splitu musí Češi řešit problémy s aklimatizací na devítihodinový časový posun a také hledat soupeře pro přípravu v Severní Americe. "Je to ošidné. Musíme si sednout a probrat to. Uvidíme, jak to zařídíme, včetně přátelských zápasů. Příprava nebude dlouhá, ligy skončí hodně pozdě. Musíme myslet na všechno," řekl Ginzburg.

V boji o minulou olympiádu v roce 2016 Češi v Bělehradu ztroskotali v semifinále na domácím Srbsku. Takového scénáře je tentokrát los ušetřil. "Domácí by ale vždycky měli být favorité. A pokud bude mít Kanada kompletní kádr, bude to platit i o ní. Zároveň jsou tu Turci, Řekové i my. Řekl bych to ale takhle: pořád je to lepší než hrát proti Srbsku v Bělehradě. To určitě," uvedl.

Sám dopředu žádná přání před losem neměl. "Nebylo to v mých rukou, moc jsem na to nemyslel. Když se na to dívám teď, ve Splitu je to možná snadnější skupina, ale tohle nikdy nemůžete ovlivnit," poukázal na složení skupiny, v níž další tým z druhého koše Brazílie narazí na Tunisko a domácí Chorvatsko a v play-off může jít na Německo, Rusko či Mexiko.

Ginzburg je pyšný, že jeho tým má vůbec možnost o účast pod pěti kruhy hrát. "Je to odměna za to, co jsme dokázali v létě i v minulých letech. Dostali jsme se tam, protože jsme si to zasloužili. Nedal nám to nikdo jako nějakou charitu. Jsem na nás všechny velice pyšný," uvedl.

S výjimkou kapitána Pavla Pumrply, který ukončil v Číně reprezentační kariéru, by měl mít s dispozici kompletní kádr. Věří, že i s pětatřicetiletým Blakem Schilbem. Vývoj v NBA ukáže, kdy bude moci počítat s jediný českým zástupcem v nejlepší lize světa Tomášem Satoranským z Chicaga.

"Všichni vědí, že nemají tým, který by se svou soupiskou patřil k nejlepším. Doufám ale, že udělají play-off. Kdyby skončil už v dubnu, tak ví, kolik dnů potřebuje na odpočinek. Důležité je, aby byl zdravý a zakončil sezonu dobře. Pak se uvidí," dodal Ginzburg.