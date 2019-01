Golden State k nezastavení. Drží nejdelší vítěznou sérii sezony

Basketbalisté Golden State vyhráli v NBA pojedenácté za sebou, drží nejdelší vítěznou sérii této sezony a druhé místo v soutěži těsně za vedoucím Milwaukee. Výhru 132:100 nad Indianou si zajistili Warriors už v první čtvrtině.

Obhájce titulu v ní nastřílel 40 bodů a získal vedení o 20 bodů, které už nepustil. Naopak mohl ve druhé půli šetři své opory. Nejlepším střelcem byl s 26 body Stephen Curry, který dal 23 bodů už v první půli. Indiana bez zraněného Victora Oladipa neměla zbraně na odpor.

Za Golden State zůstal v závěsu v tabulce Západní konference Denver, který v Memphisu otočil zdánlivě prohraný zápas a vyhrál 95:92. Ve třetí čtvrtině měl manko už 25 bodů, ale pak Grizzlies zkolabovali, poslední čtvrtinu prohráli o 20 bodů a v poslední minutě dovolili soupeři zápas otočit.

Vítězný koš dal 29 vteřin před koncem Nikola Jokič. Srbský pivot potvrdil dobrou formu 24 body, z toho 15 dal při obratu. Také sváděl velkou bitvu se španělským pivotem domácích Marcem Gasolem, který měl 28 bodů a devět doskoků.

Brooklyn přišel o šňůru šesti výher porážkou 104:112 v Bostonu, který si poradil i s absencí lehce zraněné hvězdy Kyrieho Irvinga. Marcus Smart a Jaylen Brown měli po 21 bodech. Boston skvěle bránil a vyrovnal klubový rekord 16 bloky, šest z nich měl Al Horford.

New York prohrál podesáté za sebou, a to 92:101 s Charlotte. Domácí Hornets rozhodli šňůrou 17:1 v poslední čtvrtině. Táhl je Malik Monk, který dal 12 ze svých 14 bodů v závěrečné části. Nováček Kevin Knox nasbíral za New York 19 bodů. Charlotte na osmé příčce Východní konference, poslední postupové do play off, odskočilo Washingtonu s Tomášem Satoranským na rozdíl tří výher.

Atlanta překvapivě porazila Los Angeles Clippers na jeho palubovce 123:118, když vedla většinu zápasu. Nejvíce o 16 bodů. Nováček Trae Young k triumfu přispěl 26 body, za poražené dal 30 bodů Tobias Harris a byl tak nejlepším střelcem dne.