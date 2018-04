Herec! směje se svět sudímu. Basketbalista přesto dostal trest

Ve čtvrtek obletěly republiku záběry z play-off basketbalové ligy mezi Opavou a Olomouckem, kde se děly hodně zajímavé věci. Srbský obr Darko Čohadarevič se po jednom z výroků sudích neudržel a rozhodčího inzultoval. Po kontrole záběrů se však ukázalo, že poškozený rozhodčí pád zřejmě slušně nafilmoval. Přestože kamery podvodníka docela dobře odhalily a směje se mu už skoro celý svět, olomoucký basketbalista má pěkný škraloup. Svaz mu pozastavil herní činnost na deset utkání a vyměřil tučnou pokutu. Trest nakonec vyfasoval i rozhodčí

O čtvrtečních událostech z opavské palubky snad už slyšel každý sportovní fanoušek. Hostující hráč Darko Čohadarevič neustál výkon rozhodčích a vyřídil si to po svém. Rozčilený Srb si to v závěru druhé čtvrtiny namířil k sudímu Kučerovi a dal mu ukázkovou hlavičku. Ten se svalil na zem a zápas byl kvůli inzultaci okamžitě ukončen.

Na olomouckého basketbalistu se nejprve snesla vlna kritiky. Takřka všichni, kdo následně viděli video z inkriminovaného momentu, však změnili názor. Rozhodčí Kučera svůj pád hodně přehnal a nafilmoval. Objevila se dokonce i parodie na ostudnou situaci.

Čohadarevič se tak začíná zbavoval nálepky hrubiána, kterou hned po incidentu dostal. Sudí je naopak terčem vtípků. A to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Aférou se zabývali například ve Francii, Srbsku, na Ukrajině či v USA. Vše však zavinil Srb kvůli své horkokrevnosti, a také za ni teď pyká. Basketbalová federace totiž absolutně nevzala v potaz polehčující okolnosti ani Kučerův herecký výkon a vyměřila trest.

Na klub přišel dopis od ředitele disciplinárky Pavla Hlaváčka, který obsahuje popis provinění i samotný trest. Srbský basketbalista dostal stopku na deset zápasů, navíc by měl zaplatit pokutu 25 tisíc korun. Sám se snaží všemožně bránit. On i spousta dalších lidí viděli, co Kučera předvedl. Olomoucko dokonce žádá opakování kontumovaného duelu.

To ale svaz zamítl. Naopak dodatečně potrestal i sudího Kučeru. Ten má zastavenou činnost do konce sezony. "Došlo k chybám na obou stranách. Je to zřejmé z videa. Jednalo se o nepřiměřenou reakci na vyhrocenou situaci jak ze strany hráče, tak i ze strany rozhodčího. Oba za své jednání ponesou následky," uvedl předseda Asociace ligových klubů Tomáš Kotrč. Proti trestům se ještě očekává odvolání. Jak vše dopadne?

Start your Friday the 13th with an #InternationalShaqtinAlert - ever seen a referee flop? 😱😂 pic.twitter.com/b56Zx15vMT

- Shaqtin' a Fool (@shaqtin) 13. dubna 2018