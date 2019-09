Hruban o síle Srbska: Mají víc pivotů než máme my hráčů

Double double předvedl v duelu o 5. až 8. místo na mistrovství světa v Šanghaji proti Polsku (94:84) stejně jako Tomáš Satoranský také křídelník Vojtěch Hruban. Třicetiletá opora Nymburka byla s 24 body nejlepším střelcem utkání a kralovala mu i s 12 doskoky. Hruban byl šťastný, že čeští basketbalisté díky úspěchu minimálně vyrovnají historicky počin ještě z dob Československa v podobě šestého místa z roku 1970.

"Všichni věděli, co je v sázce. Věděli jsme, že tohle chceme přidat a vyrovnat to, protože samozřejmě to páté místo visí hodně vysoko. Srbsko má neuvěřitelný tým. Věděli jsme, že na Poláky máme a můžeme zakončit turnaj, aby se na něj dalo vzpomínat ještě v lepším světle," řekl Hruban. A slíbil, že se Češi budou proti majitelům stříbra z minulého MS, olympijských her 21016 v Riu de Janeiro i posledního ME bojovat.

"Mají tolik pivotů, kolik my vůbec nemáme ani hráčů. To nevím, co s tím budeme dělat, ale můžeme slíbit, že budeme hrát naši hru a do zápasu dáme všechno jako vždycky," doplnil Hruban k sobotnímu duelu v Pekingu.

Polsko mělo před utkáním den volna po úterní prohře v Šanghaji se Španělskem, Češi hráli ve středu čtvrtfinále s Austrálii od 21:00 místního času (15:00 SELČ) stejně jako ve čtvrtek. "Samozřejmě únava je obrovská, ještě nás čeká let, takže se to bude zase kumulovat. Ale pro nás byl zápas hrozně důležitý, asi důležitější než pro Poláky," vracel se Hruban k vyrovnání historického počinu.

"Na hřišti jsme opravdu nechali úplně všechno. Oni měli o den navíc, přesto jsme dokázali mít nakonec víc energie. To bylo to hlavní. Dokázali jsme hrát naši hru, běhat. Obrana nebyla úplně stoprocentní," hodnotil duel Hruban a užívá si současné tažení.

"Ještě před šesti sedmi lety jsme bojovali o to, jestli budeme hrát áčkovou divizi, velké nadšení bylo, když jsme postoupili na mistrovství Evropy a teď se tu bavíme o pátém šestém místě na mistrovství světa. Cesta byla dlouhá, trnitá, ale doufám, že to není konec téhle generace," uvedl Hruban.

"Máme kvalifikaci o olympiádu a za dva roky domácí mistrovství Evropy, to by pro spoustu z nás mohl být vrchol a třeba poslední repre akce, takže to bude další, k čemu vzhlížet. Snad jsme teď nastartovali tu zdravou basketbalovou horečku a teď budeme pokračovat dál, protože těch akcí je spousta," doplnil.

Češi mají jistotu, že skončí na turnaji před vítězi minulých dvou šampionátů Američany, s kterými na úvod MS prohráli. Soubor hráčů NBA po čtvrtfinálové porážce s Francií podlehl i Srbsku. "To nám asi dojde za chvíli. Tohle je nemyslitelné, bavili jsme se, že i Blake Schilb bude nejlepší rodilý Američan na celém turnaji, protože v první čtyřce nikdo naturalizovaný není. Tak to prostě je, trochu štěstí, kdo by to řekl," usmíval se Hruban.

"Bylo vidět, že jsme měli spoustu výkyvů, kdy jsme dostali třeba dvě troky a energie poklesla. Museli jsme zase zapnout, trošku se seřvat a pomoci si, což samozřejmě pomohlo a tým to zase zvedlo. Dokázali jsem se zase vrátit a v podstatě jsme byli celý zápas nad Poláky kromě pár minut," doplnil.

Cítí, že vedle fyzických sil ubývají i ty psychické. "Emocí a všeho okolo je strašně moc. Přestože nás čeká ještě zápas, tak se těším, až se vrátím do té klubové pohody. Samozřejmě je to krásný, ale na druhou stranu je toho strašně moc a je to strašný blázinec," popsal Hruban.

"Furt se hraje o vypadnutí, o postup, potom jsou samozřejmě obrovské emoce, když se postoupí. To člověka strašně vycucává. Má jen limit těch pozitivních emocí, které může vydat," prohlásil.

"A ono to samozřejmě už rychle dochází s tím, jak hrajeme. Takže radost je obrovská, ale těch sil na slavení už je čím dál tím míň. Takže jsme rádi, že jsme zápas zvládli a dokázali jsme domů poslat další výhru, protože ta podpora je neuvěřitelná," doplnil.

Těší se po sobotní závěrečné bitvě domů. "To, co se tam děje, je prý úplně neuvěřitelné a k nám se to dostává po kouskách z nějakých sociálních sítí, což samozřejmě není ono," řekl Hruban. Těší se na rodinu. "Té patří dík, že jsou doma bez nás a zvládají to. Vědí, že se stalo něco zvláštního a přejí nám to. Těším se domů až bude klid a uvidím dceru déle než hodinu, to jsou takové maličkosti, které si člověk užije o to víc."

Po výkonech na šampionátu neřeší možnosti jiného angažmá než v Nymburce. "Podepsal jsem v Nymburce dlouhodobé kontrakty, plány jsou velké a doufám, že si formu můžeme přenést do sezony a udělat ji také tak úspěšnou, podobně jako tady. Je poslední zápas se Srbskem a pak se přecvakne čudlík a najede se na klubový režim," dodal Hruban.