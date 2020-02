Jádro úspěšného týmu zůstává, kapitánem bude Hruban

Osm hráčů z loňského úspěšného mistrovství světa v Číně zařadil trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg do čtrnáctičlenné nominace na kvalifikaci mistrovství Evropy. Novým kapitánem týmu se stal křídelník Vojtěch Hruban z Nymburka. Nahradil klubového spoluhráče Pavla Pumprlu, který po světovém šampionátu ukončil reprezentační kariéru.

Z výběru pro první akci nové sezony se podíleli v Číně na vyrovnání historického šestého místa z roku 1970 vedle Hrubana další nymburští hráči Jaromír Bohačík, Martin Kříž a Martin Peterka, Patrik Auda z francouzského Boulazacu, Lukáš Palyza z Olomoucka, Jakub Šiřina z Opavy a Tomáš Vyoral z Pardubic. Vedle Pumprly chybějí největší hvězda Tomáš Satoranský z Chicaga z NBA, Ondřej Balvín z Bilbaa a Blake Schilb z Remeše.

"Byli jsme v kontaktu. Blake chtěl přijet, ale já rozhodl, že mu musíme dát možnost si odpočinout, už to není žádný mladík, aby byl čerstvý na léto, protože pak zase přijede na olympijskou kvalifikaci," řekl Ginzburg na adresu šestatřicetiletého Schilba. "S Ondřejem to bylo společné rozhodnutí, shodli jsme se, že mu taky pauza přijde vhod."

Představí se naopak Vít Krejčí ze Zaragozy i pivot Šimon Puršl ze Svitav, kteří se nevešli do konečné nominace na MS až při posledním zúžení kádru v Šanghaji. Křídelník Petr Šafarčík přišel o přípravu na MS kvůli zranění kolena. Debut si mohou připsat dvacetiletý Radek Farský z Brna i o rok mladší Luboš Kovář ze Svitav.

Jádro z MS, Hruban jasná volba

Ginzburg je rád, že má ve výběru silné jádro z MS. "Když máte jen tři dny na přípravu, potřebujete mít v kádru ty, co jsou spolu zvyklí nastupovat, je mezi nimi chemie, znají náš systém. Všech osm může nastoupit i v olympijské kvalifikaci, většina na Eurobasketu 2021. Jsou v dobrém věku, není důvod se jich vzdávat," podotkl šestapadesátiletý izraelský kouč.

Nového kapitána vybral společně s realizačním týmem a třicetiletý Hruban byl jasná volba. "Přirozeně to vyšlo na něj, shodli jsme se snadno. Žádné spory. Nikdy ho neslyšíte si stěžovat nebo že by snad nepřijel, že by byl unavený, je vždy na sto procent oddaný národnímu týmu," prohlásil Ginzburg.

"Za ty roky se velmi zlepšil basketbalově, je teď velmi dobrý hráč a má pozitivní vliv i mimo palubovku. Je dospělejší. Bude z něj dobrý kapitán. Není to moc o proslovech. Ale role je to velmi důležitá. Zažil jsem Jiřího (Welsche) a Pumpyho (Pumprlu), hlavně jde o komunikaci mezi hráči a mnou, realizačním štábem. Tihle dva to zvládali v klidu," doplnil kouč.

O Satoranském neuvažoval, protože není v sezoně k dispozici. "On nepotřebuje funkci, on je lídr a každý to ví," uvedl Ginzburg, který už s jediným českým zástupcem v NBA mluvil o červnové kvalifikaci OH v Kanadě. "Se Satym jsme se bavili, shodli jsme se na datech a tak, oni mají určitou povinnou dovolenou od NBA a tak," podotkl.

Mluvit ještě bude s Janem Veselým z Fenerbahce Istanbul, který přišel o MS po zranění kolena. "Uvidíme, jak se vše vyvine po jeho zranění," dodal Ginzburg.

Češi vstoupí do kvalifikace ME v Pardubicích v pátek 21. února zápasem proti Dánsku. O tři dny později se představí v Litvě. Ginzburgův tým bude kvalifikaci hrát s jistotou účasti na závěrečném turnaji, protože Česko bude v září 2021 hostit v pražské O2 areně jednu ze základních skupin. Stejně jsou na tom i další pořadatelské země Německo, Itálie a Gruzie.

Týmu ale půjde v kvalifikaci o body do žebříčku FIBA. "Je to také další kontakt s fanoušky. Také každý zápas, co jsme společně, se hodí. A můžeme dát opravdové minuty mladším, abychom viděli, jak na tom jsou. Máte jich tam pět šest, ne všichni se dostanou do akce, ale většina ano," doplnil Ginzburg.