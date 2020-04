Kouč basketbalistů NBA si připadá jako po sezoně

Hlavní trenér basketbalistů Golden State Steve Kerr si připadá, jako když sezona NBA už skončila. Ročník elitní severoamerické ligy byl přerušen 11. března po zjištění prvního pozitivního případu nákazy koronavirem mezi hráči a zatím není jasné, zda se znovu rozehraje.

"Připadám si jako po sezoně, teď je to naprosto totožný systém," řekl Kerr na videokonferenci, kterou uspořádala univerzita v San Franciscu. "S generálním manažerem jsme se všemi hráči v kontaktu přes (videoplatformu) Zoom, probíráme s nimi to, co se obvykle řeší mezi ročníky," dodal.

Warriors nicméně nemají kam pospíchat. Basketbalisté z NBA se jednak stále nemohou připravovat v klubových tréninkových zařízeních, a to ani individuálně. Golden State jsou navíc s bilancí 15 výher a 50 porážek nejhorším týmem ligy a jako jediní už ztratili šanci na postup do play off.

"Čili pro nás je to jiné než pro ostatní týmy. Pro nás tahle sezona už vlastně opravdu skončila, i když nám zatím oficiálně nikdo nic neřekl a pořád je ještě možné, že v ní ještě nějaké zápasy odehrajeme," dodal Kerr. Například podle vyjádření epidemiologa z krizového štábu Bílého domu Anthonyho Fauciho je ale znovuzahájení profesionálních soutěží v USA ještě hodně daleko.

Spojené státy americké jsou nejhůře zasaženou zemí, testy potvrdily nákazu koronavirem u více než milionu obyvatel. Počet lidí, kteří s nemocí covid-19 zemřeli, překročil 59 tisíc.