Kouč Svitek by se další cizince v repre nebránil, chybí mu konkurence

Podle trenéra Štefana Svitka za vyřazením českých basketbalistek v základní skupině mistrovství Evropy je i nepříliš vysoká úroveň české ligy a s tím spojený malý výběr kvalitních hráček. Slovenský kouč, který má stále platnou smlouvu a rád by u týmu pokračoval, dnes v Rize také prohlásil, že v budoucnosti by se nebránil ani případné naturalizaci jedné kvalitní univerzální cizinky.

Basketbalistky se na šampionátu představily bez klíčových hráček Kii Vaughnové, Aleny Hanušové, Julie Reisingerové a Petry Záplatové, přesto v prvním utkání potrápily vicemistryně Evropy z Francie a pak po velkém obratu porazily Švédsko. V posledním utkání ale prohrály s Černou Horou a vinou špatného skóre do osmifinále nepostoupily.

Svitek bral vyřazení jako hořkou tečku za jinak povedeným dvouletým působením u české reprezentace. "Je to velká škoda, protože jsme měli velmi vydařenou kvalifikaci, kde jsme porazili Belgii a skončili jsme první ve skupině. Tým byl dobře rozběhnutý i tady ve skupině, byla tady skvělá parta na hřišti i mimo něj a je škoda, že se nepostoupilo," přidal.

Na vyřazení se podle Svitka podepsal mimo jiné i malý výběr hráček pro reprezentaci. "Myslím, že česká liga nepatří mezi nejsilnější ligy v Evropě a to se odráží i na výkonech a dovednostech hráček. Když přijdou do národního týmu, tak s nimi máme strašně moc práce, abychom je připravili na basketbal, který chceme hrát," řekl Svitek.

"Snažili jsme se hrát moderní basketbal - rychlý a agresivní. Ale není jednoduché, aby hráčky přepnuly na úplně jiný rychlostní stupeň a během krátké doby si zvykaly na tyto trendy. Když někdo hraje v průměru 25 minut v české lize, tak to neznamená, že tady nastoupí a bude oporou," uvedl Svitek.

"Problém je také v tom, že některé hráčky se omluvily s tím, že nebudou nikomu dělat sparing partnera nebo že bychom je pak stejně nevybraly. To je škoda, protože tolik kvalitních hráček v Česku po palubovkách neběhá, abychom si tohle mohli dovolit," uvedl Svitek.

Nižší kvalita kádru se projevila také na menší rotaci hráček na mistrovství, kde z nominované dvanáctky hrálo pravidelně osm hráček. "Chtěl jsem jim dát šanci, ale sami jste viděli, jak zápasy probíhaly. A nevím, jestli bych týmu nebo i samotné hráčce pomohl, kdybych v takové situaci hodil do vody hráčku s nulovými zkušenostmi. Tohle mě hned po vyřazení nejvíc mrzí, protože jsem jim chtěl dát větší šanci," řekl Svitek. "V přípravě ale dostaly šanci všechny," dodal.

Jednou z možností, jak zvýšit úroveň národního týmu, je naturalizace hráčky ze zahraničí. Český tým už má k dispozici pivotku Kiu Vaughnovou, která se ale do přípravy na mistrovství Evropy vůbec nezapojila a pak se omluvila kvůli zranění. Na zápasové soupisce vždy může být jen jedna taková hráčka.

"Vidíme, jaký je trend. Už i Francie angažovala Briu Hartleyovou. Španělky také mají naturalizované hráčky a v mužích je to stejné. Nebylo správné to nevyužít. Ale nebavíme se o pěti cizinkách, které by braly místo českým basketbalistkám, ale o jedné hráčce, která by uměla hrát na víc pozicích a mohla tak tým vyztužit," řekl Svitek.