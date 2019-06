Můj nejlepší zápas v reprezentaci, jásala Březinová po výhře

Den po prvním startu na mistrovství Evropy si Renáta Březinová připsala i nejlepší vystoupení v reprezentačním dresu. Devětadvacetiletá basketbalistka byla ústřední postavou českého celku v utkání se Švédskem, ve kterém 23 body pomohla k velkému obratu a vítězství 71:64.

Březinová se neztratila ani v úvodním utkání s Francií. V zápasu, ve kterém Češky dlouho vedly, ale nakonec prohrály 61:74, dala osm bodů a odnesla si i krvavý šrám na hlavě. Proti Švédsku zase výrazně přispěla k obratu, protože národní tým ve třetí čtvrtině prohrával už o 17 bodů.

S nadsázkou by se dalo říct, že po ráně do hlavy s Francií se jí v pravý čas rozsvítilo. "Spíš rozstřílelo," řekla Březinová novinářům. "Myslím, že to byl můj nejlepší zápas v reprezentaci. Protože to byl můj první vítězný zápas na Evropě," prohlásila hráčka Toruně.

"Hlavně jsem ráda, že jsem začala dávat trojky, protože dostáváme vynadáno, že málo střílíme. A pak je těžké vyhrát, když nedáte deset trojek, protože to je třicet bodů, co vám chybí. Pomohla mi ta první, která mě nabudila. A taky to, že mi Švédky daly nečekaně moc prostoru," prohlásila.

"Teď ještě vyhrát v neděli, ale pokud budeme pokračovat v takových výkonech a nebudeme hrát vždy jen poločas, tak to bude super," připomněla závěrečný duel s Černou Horou a také skutečnost, že proti Francii odehrály Češky skvělý první a proti Švédsku druhý poločas.

"Motaly jsme se tam, tak jsme si řekly, že musíme zabrat, a to se povedlo. Daly jsme do toho víc bojovnosti, srdce, naši partu a šlo to," uvedla Březinová. "Samozřejmě, že naše kapitánka, která je taková přívětivá a nikoho nešikanuje, tak byla taková ostřejší, ale všechny jsme věděly, že to musíme vyhecovat. Řekly jsme si, že je seřežeme, a povedlo se," dodala.

Březinová také přiznala, že basketbalistky nabudila i skutečnost, že vzhledem k absencím několika opor byly označeny za outsidera. "Rozhodně. Ale bereme to tak, že jsme z nevýhody udělaly výhodu. Nemáme co ztratit, všichni nás podceňujou, ale my se hecujeme, máme skvělý kolektiv a bojujeme jedna za druhou," prohlásila.