Nejen Washington. I Toronto vyhrálo košem v poslední sekundě

Basketbalista Tomáš Satoranský pomohl Washingtonu 14 body k vítězství nad New Yorkem 101:100. V utkání hraném netradičně v Londýně v rámci propagace NBA patřil k nejlepším hráčům Wizards, kteří v zápase smazali manko až 19 bodů. Rozhodující body dal v poslední vteřině Thomas Bryant poté, co sudí označili blok soupeře za nedovolený a jednalo se proto o technický koš. Kromě 14 bodů si Satoranský za 30 minut připsal také pět asistencí, dva doskoky a dva zisky.

Satoranský byl na zápas na evropském území hodně natěšený a také byl prvním střelcem večera. Oproti poslednímu utkání s Torontem se mu střelecky dařilo a proměnil šest z osmi střel včetně efektní smeče po doskoku.

Wizards však nefungovala obrana a New York unikal až na 19 bodů. Pak ale zavelel Satoranský a dvěma trojkami pomohl do poločasu stáhnout ztrátu na 10 bodů. S 12 body byl v poločase nejlepším střelcem svého týmu.

Jenže Washingtonu se nedařilo náskok soupeře smazat, jelikož v dresu Knicks se prosazovali netradiční střelci Luke Kornet či Allonzo Trier. Naopak v dresu Wizards se hledal Bradley Beal.

Šest minut před koncem ale dal Beal dvě trojky po sobě a nasměroval tým k obratu. Dvě minuty před koncem pak Beal potvrdil, že v posledních čtvrtinách bývá nezastavitelný a košem s faulem získal vedení o čtyři body.

New York se ale nevzdával a byl blízko vedení, když ještě čtyři vteřiny před koncem vedl. Pak ale vyšla Wizards akce, po které se snažil skórovat Bryant a obránce ho zablokoval až ve chvíli, kdy míč už klesal, což museli rozhodčí po přezkoumání u videa uznat jako technický koš. Washington tak mohl slavit třetí výhru z posledních čtyř zápasů. Beal byl s 26 body nejlepším střelcem utkání, za New York dal Emmanuel Mudiay 25 bodů.

odobně jako v londýnském duelu mezi Washingtonem a Knicks rozhodl také v Torontu čtvrteční zápas NBA koš v poslední sekundě. V utkání favorizovaných Raptors s nejslabším týmem Západní konference Phoenixem zakončil zároveň s klaksonem individuální akci domácí Pascal Siakam. Druhý celek Východní konference vyhrál 111:109 a dál dotírá na nejlepší tým ligy Milwaukee.

Domácí svěřili poslední akci k překvapení soupeře Siakamovi a kamerunský křídelní hráč po chvilce vyčkávání na poslední sekundy proměnil nájezd přes obránce. "Pořád jsem věřil, že se ke koši dostanu. Říkal jsem si, že jsem ve výhodě, udělám pár dlouhých kroků a zkusím to. Pivot přišel na výpomoc, ale už trochu pozdě," řekl Siakam, který tím zkompletoval double double za 10 bodů a 12 doskoků.

Při rozhodující akci mu po rozehrání 13 sekund před koncem vložil míč do ruky špílmachr Kyle Lowry. Hosté čekali, že zakončovat bude právě on. "Překvapili nás. Myslel jsem, že poslední střela bude Lowryho. Siakam to zahrál skvěle," konstatoval trenér Phoenixu Igor Kokoskov. V jeho týmu dal 30 bodů Devin Booker, Deandre Ayton zapsal 15 bodů a 17 doskoků. Nejlepším střelcem domácích byl s 22 body Serge Ibaka, Lowry předvedl univerzální výkon s 16 body, devíti doskoky a osmi asistencemi.

Los Angeles Lakers stále bez zraněného LeBrona Jamese udolali domácí Oklahomu 138:128 po prodloužení a zasloužil se o to hlavně Kyle Kuzma, autor 32 bodů a sedmi trojek. Hvězdnému Russellu Westbrookovi v poraženém týmu chyběl při 26 bodech a 13 asistencích jediný doskok k zisku triple doublu.

Druhý tým Západní konference Denver se vzpamatoval z domácího debaklu (111:142) od mistrovského Golden State a udobřil si diváky přesvědčivou výhrou 135:105 nad týmem z opačného pólu tabulky Chicagem. Bulls stále čekají v roce 2019 na výhru, prohráli podeváté za sebou a mají druhou nejhorší bilanci v soutěži po Clevelandu.

Šlágr Východní konference mezi čtvrtou Philadelphií a třetí Indianou skončil výhrou hostujících Sixers 120:96. Lídry byli Jimmy Butler s 27 body a Joel Embiid s 22 body a 13 doskoky i J.J. Redick s 20 body. Kouč Brett Brown si pochvaloval týmový výkon. "Naposledy doma jsme měli 40 asistencí, dnes jsme to potvrdili 38. Přijet do Indianapolis s takovou obranou a takhle se dělit o míč, na to jsem pyšný," řekl trenér Philadelphie.