Nová posila NBA? Herec Trojan předvedl famózní podívanou.

Že je Ivan Trojan velkým fanouškem fotbalové Bohemky, není žádným překvapením. Hvězdný herec má pro sporty obecně slabost, proto když byl požádán, aby se zúčastnil rozlučky basketbalistů Welsche a Bartoně, neváhal. Pokud by pro něj v budoucnu nebylo herecké angažmá, možná by se mohl ucházet o roli na palubovce. Ve spolupráci s basketbalistou Satoranským to dvojici šlo jedna báseň.

Poslední utkání legend dopadlo nejlépe, jak mohlo. Skončilo remízou, což bylo vzhledem k loučení dvou basketbalistů ideálním scénářem. Leckoho možná napadlo, že plichta byla domluvená předem, aktéři však tuhle variantu vyloučili.

"Nebylo to domluvené, ale říkali jsme si, že by bylo fajn, aby to bylo vyrovnané. Takový scénář se dá těžko vymyslet, to by nebylo autentické. Samozřejmě jsme byli připraveni, že někdo vyhraje a někdo prohraje," komentoval Bartoň.

Na rozlučce v pardubické aréně chyběl zraněný Jan Veselý či bývalý český hráč v NBA Jan Zídek. Zato se blýskli jiní, u kterých by to divák tak úplně nečekal. Herec a dlouholetý člen Dejvického divadla občas nazuje kopačky, aby se připojil ke svým milovaným klokanům, s basketbalovým míčem to však byla premiéra. A možná by ani nemusela být derniérou, Trojan se ukázal jako talent.

Ve spolupráci s hráčem Washingtonu a jedním z největších hvězd současného českého basketbalu Tomášem Satoranským předvedl parádní akci. Po nahrávce, za kterou by se nemusel stydět ani sám legendární Tim Duncan, už měl sedmadvacetiletý rozehrávač z NBA lehkou práci.