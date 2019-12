Nymburk v basketbalové Lize mistrů podruhé prohrál

Nymburští basketbalisté v Lize mistrů prohráli 65:75 na palubovce řeckého Peristeri a v sedmém kole utrpěli teprve druhou porážku. Český šampion tak promarnil možnost upevnit si ještě víc místo v první čtyřce, která zaručuje postup do play-off.

Nymburk nastoupil bez zraněného nejlepšího střelce Jaromíra Bohačíka a Martina Peterky, který před zápasem onemocněl. Oslabení hosté vůbec nezachytili začátek zápasu a v první čtvrtině nasbírali deset ztrát a úvodní dějství prohráli o deset bodů. Středočeši měli problémy s tvrdou a agresivní obranou Peristeri a ve druhé desetiminutovce prohrávali až o 16 bodů.

Ve třetí čtvrtině sice Nymburk snížil na rozdíl osmi bodů, ale domácí si záhy vzali dvouciferné vedení zpět. Hosté, za které si poprvé v Lize mistrů dnes zahrál i rozehrávač Jakub Tůma, už utkání zdramatizovat nedokázali. Mohla za to úspěšnost střelby pouhých 33 procent a 20 ztrát.

"Je to velmi jednoduché. Soupeř byl agresivní a my si s tím neporadili. A i když jsme se snažili a párkrát dokázali snížit, tak to nestačilo. Musíme se proto připravit, že soupeři teď budou vědět, co na nás platí," uvedl Pavel Pumprla, který byl s 12 body nejlepším střelcem Nymburka.

"Když jsem šel do hry, tak mi trenér říkal, ať hraju sebevědomě a tvořím pro ostatní. Ale bylo velmi těžké vyrovnat se s tlakem soupeře. Ještě tady fanoušci zpívali chorály, to jsem v životě nezažil," řekl debutant Tůma. "Jsem rád, že jsem nastoupil a mohl to zažít. Je to jiné tempo než česká liga a nezažívá se to každý den," dodal.

Středočeši si měsíc po prohře s finalistou minulého ročníku Tenerife připsali druhou porážku ve skupině. Ziskem 19 bodů se na ní podílel Steven Gray, třináct bodů přidal bývalý hráč Děčína William Hatcher.

Další zápas Ligy mistrů čeká Nymburk za týden v Bambergu a také poslední letošní duel v soutěži odehrají Středočeši venku, 17. prosince nastoupí v Turecku proti Gaziantepu.