Pelicans ukázali na Williamsona. Satoranskému konkurence nepřibyla

Stejně jako v draftu hokejové NHL, ani při výběru talentů v nejprestižnější basketbalové soutěži světa nedošlo k překvapení. Jedničkou draftu NBA se stal Zion Williamson, který je v očích basketbalové veřejnosti nástupcem fenomenálního LeBrona Jamese.

"Nový LeBron" se stěhuje do New Orleans, kde je pro něj připravená role okamžitého lídra týmu. U Pelicans totiž skončila nespokojená jednička draftu 2012 Anthony Davis, který odešel do Los Angeles Lakers.

Osmnáctiletý Williamson byl draftován hned po prvním roce na univerzitě Duke, s kterou byl hlavním adeptem na zisk titulu v NCAA, ale překvapivě vypadl ve čtvrtfinále. I tak byl nejzářivější hvězdou soutěže, když v průměru nasbíral 22,6 bodu, 8,9 doskoku a 1,8 bloku na utkání. Byl zvolen nejlepším nováčkem i hráčem Východní konference.

"Je to mimořádná osobnost s hvězdnými kvalitami. U něj si každý okamžitě řekne: to je on. Fyzicky dostal dar od boha. Takový člověk je na světě jen jeden. A troufnu si tvrdit, že ještě nikdo nebyl fyzicky tak nadaný jako Zion," řekl generální manažer Pelicans David Griffin, který mimo jiné pracoval v Clevelandu i s Jamesem.

Právě pro svůj fyzický styl hry, s nímž se může stát klidně od prvních utkání v NBA lídrem svého týmu, je Williamson často k Jamesovi přirovnáván. Hvězdný Američan hrál od premiérové sezony v Clevelandu prim s průměrem takřka 40 minut na utkání a postupně vytáhl průměrný celek mezi nejlepší v lize.

Další univerzitní hvězdu z Duke R. J. Barretta si vybrali na třetím místě New York Knicks. Dvojkou se stal Jo Morant, který míří do Memphisu, kde mu nedávnou výměnou do Utahu uvolnil místo prvního rozehrávače Mike Conley.

Washington, za který dosud hrál český rozehrávač Tomáš Satoranský, vybíral jako devátý a ukázal na Japonce Ruie Hačimuru. Wizards rovněž v rámci výměny s Philadelphií získali práva na další zajímavé křídlo Admirala Schofielda. Ani jeden z hráčů však není přímou konkurencí pro Satoranského, o jehož prodloužení smlouvy s Washingtonem se jedná.