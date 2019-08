Po porodu cítím vrcholnou formu, pochvaluje si Elhotová.

Potřetí za poslední čtyři roky vládla v anketě Basketbalista roku Kateřina Elhotová a je ráda, že její kariéra má stále stoupající tendenci. Opora USK Praha má za sebou druhou celou sezonu po narození syna Daniela a jako matka se cítí ve sportovní kariéře ještě silnější. Prožívá také nejkrásnější období i v osobním životě.

"Nejvíce mi dělá radost syn. Je to moje srdce, já bych za něj dýchala. Tak to má asi každá máma. Měsíc volna po mistrovství Evropy jsme každý den spolu a je to ještě takové intenzivnější pouto. Celkově můj osobní život je na vrcholovém bodu a myslím, že se to promítá i do toho basketbalového," řekla Elhotová novinářům.

Už v 17 letech debutovala v národním týmu i na mistrovství Evropy a cítí, že herně se o té doby stále zlepšovala. "Furt jsem směřovala nahoru, i když byla místa, kdy se mi to úplně nezdálo. Za to jsem moc ráda a troufám si říct, že po porodu to možná ještě trošku vygradovalo," řekla.

Podobně jako například běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová či oštěpařka Barbora Špotáková se po mateřských povinnostech vrátila na vrchol. "Je to těžké popsat. Je to hlavně asi z té psychické stránky, protože fyzicky se cítím hodně často vyčerpaná jako jsem nikdy nebyla," usmívala se devětadvacetiletá Elhotová.

"Ale psychický faktor hraje velkou roli, protože já si vlastně chodím odpočinout k tomu druhému od toho prvního. Nechci říct, že jedno nedělám pořádně, spíš se vždycky těším taky na to druhé. Hlava dělá hodně, to se ví a v tomto případě to asi platí," popsala vicemistryně světa z roku 2010, jejíž Daniel v listopadu oslaví třetí narozeniny. S otcem svého syna se ještě před porodem rozešla kvůli domácímu násilí.

Sportovní zklamání prožila v červnu na mistrovství Evropy v Rize, kde Češky vypadly už v základní skupině po závěrečné porážce s Černou Horou 57:70, přičemž k postupu do play off by jim stačila i prohra o 11 bodů. "V momentě, kdy zápas skončil, tak to ze mě tak nějak spadlo. Jediné moje myšlenky se zase upínaly k synovi, protože jsme věděla, že teď budeme mít čas pro sebe," řekla Elhotová.

"Pak mi to zpětně začalo docházet, přišel hrozný smutek, proč jsme si to takhle samy zkazily. Když jsem pak koukala na finále, tak přišly pocity velkého zklamání," vracela se k období po šampionátu.

Přiznala, že absence Kii Vaughnové, Petry Záplatové, Aleny Hanušové a Julie Reisingerové byly znatelné, i tak podle ní tým na postup měl. "Chybělo nám hodně holek, přesto jsme dokázaly třeba zápas proti Švédkám otočit. Síla byla velká a my jsme do zápasu s Černou Horou nešly s úplnou koncentrací," prohlásila Elhotová.

"Myslely jsme si, že to půjde trošku samo. To mě jediné mrzí. Myslím si, že už to bude jen lepší. Za dva roky je další mistrovství Evropy a já doufám, že se tam zase dostaneme a trošku to napravíme," řekla.

Hrát chce do té doby, dokud bude schopná skloubit život s tím, aby se na palubovce držela ve špičkové formě. "Nevím, kolik let mě ještě čeká, ale bude asi těžké udržet tuto stoupající tendenci. Ale člověk by to měl zhodnotit a v nejlepším odejít. Tak doufám, že se to podaří," uvedla.

"Nechci říkat, že odcházím. To rozhodně ne. Ale nikdy nevíte, co vás potká na hřišti. Můžete se zranit. Přistupuju k tomu pokorně. Teď je pro mě důležité se dobře připravit. Aby se člověk udržel, tak už musí trénovat hodně," podotkla Elhotová.

Na začátku září si nenechá ujít v televizi vystoupení českých basketbalistů na mistrovství světa v Číně. "Já teď nemám vůbec čas nic sledovat, všechen čas se snažím věnovat malému. Ale tady na to si čas udělám, abych se podívala na zápasy. Těším se na kluky a moc jim fandím," dodala Elhotová.