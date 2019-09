Pomoc pro Česko? Bogut urazil čínského hrdinu, je terčem urážek

Nejspíš i ve středečním čtvrtfinále mistrovství světa proti českým basketbalistům bude australský pivot Andrew Bogut čelit nepřátelskému chování čínských fanoušků. Může za to jeho červencové vyjádření na twitteru, kde si rýpl do čínské plavecké hvězdy Sun Janga kvůli jeho dopingové kauze. Fanoušci v Číně mu to nezapomněli a při zápasech na světovém šampionátu bučí, kdykoli se Bogut dotkne míče.

"Plavci, co získají se Sun Jangem medaile, by měli rozmlátit stupně vítězů kladivy," napsal na twitter Bogut a přidal smajlík.

Šampion NBA s Golden State z roku 2015 se tím zapojil do kontroverze mezi Sun Jangem a australským plavcem Mackem Hortonem, který si odmítl stoupnout po závodě s čínskou hvězdou na stupně vítězů.

Horton svého přemožitele v závodu na 400 metrů volný způsob dlouhodobě obviňuje z dopingu. Kritizoval jeho chování při dopingové kontrole v Číně, kdy Sun Jang rozmlátil zapečetěné vzorky krve kladivem, protože komisaři podle něj porušili při odběru protokol.

Čtyřiatřicetiletý hráč, jehož tweet vyvolal bouři ohlasů, se otázkám na své přijetí v Číně vyhýbá. "Atmosféra je senzační, je to skvělé," komentoval Bogut nevraživou náladu v minulém týdnu.

Australský týmu nechává chování čínských fanoušků bez povšimnutí. "Nemyslím, že by nás to nějak ovlivňovalo. Na každém zápase jsou temperamentní fanoušci," prohlásil neutrálně trenér Andrej Lemanis, jehož svěřenci vyhráli všech pět dosavadních utkání na turnaji.