Poprvé na MS. Basketbalisté vyzvou i hvězdné Spojené státy

Čeští basketbalisté budou hrát na mistrovství světa v Číně v základní skupině E v Šanghaji s obhájci titulu Spojenými státy americkými, Tureckem a Japonskem. Rozhodl o tom los v Šen-čenu. Na světovém šampionátu se Češi představí premiérově v samostatné historii a poprvé od účasti Československa v roce 1982. Turnaj se bude hrát od 31. srpna do 16. září.

Z osmi čtyřčlenných skupin dva nejlepší celky postoupí do dalších bojů o postup do play-off. Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga by v případě posunu do další fáze hráli s úspěšnými celky ze skupiny F, kterou tvoří Řecko, Nový Zéland, Brazílie a Černá Hora. Týmy ze třetích a čtvrtých míst ale absolvují také zápasy o umístění.

Účast na turnaji si Češi zajistili v předstihu už vloni v září po vítězství v Bosně a Hercegovině. Nakonec obsadil výběr trenéra Ronena Ginzburga v kvalifikační skupině K třetí místo za Francií a Ruskem.