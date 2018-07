S Riversem můžeme dobře spolupracovat, věří Satoranský.

Na českého basketbalistu Tomáše Satoranského čeká klíčová třetí sezona v zámořské NBA, ve které bude muset potvrdit velmi dobré výkony z minulé sezony a vybojovat si nový kontrakt. Ten stávající mu za rok končí. Bude to mít o to těžší, že jeho klub Washington Wizards na jeho pozicích ještě posílil. Mimo jiné přivedl Austina Riverse z Los Angeles Clippers, ovšem Satoranský je přesvědčený, že mohou hrát spolu a že tak budou mít ještě kvalitnější lavičku.

"Vím, že hrozně rádi píšete, že to je můj konkurent, ale za prvé je to můj spoluhráč a za druhé je to spíše hráč na pozici dva než rozehrávač. I jeho hra je jiná než moje. Myslím, že bychom mohli spolu dobře pracovat na hřišti," řekl Satoranský novinářům během svého kempu v Praze. "Měl jsem s ním work out na Wizards, než mě draftovali, a jevil se mi jako prima kluk," vzpomínal na společné tréninky z roku 2012.

Tehdy byl Rivers draftovaný New Orleans jako desátý v pořadí, Satoranský byl dvaatřicátý. Přes LA Clippers se syn trenéra Doca Riverse přeci jen dostal do Wizards už jako hotový hráč s průměry 15 bodů, čtyři asistence a 2,4 doskoku na utkání z minulé sezony.

"Jeho příchod bych hodnotil pozitivně. My jsme nikdy z lavičky takového hráče neměli. Všechno to vždy musel odehrát Bradley Beal, který je takový hlavní ball handler, když nemám míč já na rozehrávce. Jodie Meeks je hlavně střelec, který běhá kolem clon, a když to nepadá, tak potřebujete někoho, kdo umí zahrát pick and roll. Je to výborný hráč jeden na jednoho, může nám dát druh agresivity na lavičku, kterou jsme neměli poslední dva roky," míní Satoranský.

Letní změny v týmu navíc směřují k tomu, že by Satoranský mohl hrát své minuty hlavně na rozehrávce jako náhradník hlavní týmové hvězdy Johna Walla a nechodit do hry z pozice tři. "To je pravda. Nechci říkat, že je to vyloženě daná pozice na jedničce, ale je to více daná pozice kolem jedničky, dvojky. Můžeme tam rotovat mezi sebou a bránit stejné hráče a trochu si vypomáhat. Je to dobře a ta univerzálnost v NBA je hrozně důležitá," těší odchovance USK Praha.

Wizards získali Riverse výměnou za polského pivota Marcina Gortata, který byl pro Satoranského největším parťákem v kabině. "Trochu jsem to čekal. Marcin se k tomu vyjadřoval i dost veřejně, že by si přál odejít. Myslel jsem si, že to teď padne," nezaskočilo to českého rozehrávače.

Místo Gortata přišel pod koš hvězdný pivot Dwight Howard, který by měl také do hry Wizards přinést nové prvky. "Hned na tiskovce říkal, že osm let hrál za Orlando Magic (Kouzlo) a teď je Wizard (Čaroděj). Zase se ukázal jako velký šprýmař. Když to bude Dwight, jak ho všichni známe, a bude nahecovaný, může dát klidně patnáct doskoků, dvacet bodů, pět bloků. A je to něco, co jsme zase nikdy neměli. Takového ochránce obroučky, který dá jinou dimenzi naší obraně při nájezdech soupeře," věří Satoranský.

Hodně chválí i další novou posilu Jeffa Greena, který přišel z Clevelandu jako náhrada za Mikea Scotta. "To je další atlet. Pro mě je to jeden ze skokanů v NBA. Já jsem od něj viděl jeden z nejlepších dunků, kdy jsem mu byl dost blízko. Může nám dát spoustu agresivity. V obraně by měl být lepší a může dát týmu zas něco jiného než Mike, i když jeho efektivita nám může chybět," dodal.

Satoranský proto věří, že Washington by měl mít silnější tým než v předchozích dvou sezonách, kdy sice patřil mezi nejlepší na Východě, ale na výraznější úspěch čeká od postupu do finále v roce 1979. "Na papíře to vypadá krásně a jako nejlepší tým, který jsme měli za poslední tři roky. Když to půjde takhle krásně, jak o tom vyprávím, tak to bude úžasné, ale fakt je to těžké hodnotit před sezonou, když ten tým nebyl pospolu," dodal český reprezentant.

Šance se Washingtonu otevírá i proto, že posledních osm sezon prošel do finále z Východu jen tým s hvězdným LeBronem Jamesem, tedy Miami a Cleveland. Jenže James nyní odešel na Západ do Los Angeles Lakers a šanci tak mají další kluby.

"V Torontu (nejlepší tým Východu z minulé sezony v základní části) si oddechli, že LeBron odešel. Ale tím, že Kawhi Leonard přestoupil právě do Toronta, Boston je vždy silný, Milwaukee je nevyzpytatelné, tak to pořád bude těžké. Ale určitě se to trochu otevřelo. S naší soupiskou bychom mohli být jedním z favoritů, ale musíme to dokázat v zápasech," upozornil.

Zatímco rozhodnutí Jamese odejít do Lakers chápe, menší pochopení má pro posílení mistrovského Golden State o pivota DeMarcuse Cousinse, který už bude pátou velkou hvězdou v týmu. "Je to zvláštní. Je to už možná moc, že Warriors takhle posilují. Nemyslím si, že by to bylo dobré pro basketbal, zvláště když NBA apeluje na to, aby soutěž byla co nejvyrovnanější. Takže to jde proti filozofii soutěže," míní Satoranský.