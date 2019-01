Satoranský a spol. na rozcestí. Co čeká Wizards bez největší hvězdy?

Dlouhodobé zranění největší hvězdy většinou znamená konec vyhlídek týmu na slušné umístění v sezoně. Obzvlášť v basketbalu. Každé pravidlo má ale i své výjimky. Možná budeme jedné takové svědky i v případě basketbalistů Washingtonu Wizards po zranění rozehrávače Johna Walla.

"Půjde na operaci, která pro něj znamená konec sezony. Znám Johna tři roky a je to tvrďák, nikdy si nestěžuje. Ale někdy přijde čas, kdy je třeba udělat těžké rozhodnutí," komentoval trenér Washingtonu Scott Brooks zranění své největší hvězdy. Na kouče a vedení Wizards ale dost možná ta nejtěžší rozhodnutí teprve čekají.

Wall měl i přes přetrvávající problémy s patou v letošní sezoně skvělé osobní statistiky. S průměrem takřka 21 bodů a devíti asistencí na utkání nijak zásadně neslevil ze svých výkonů z minulých let. Absence bývalé jedničky draftu by ale paradoxně mohla Wizards pomoct k návratu do bojů o play-off. Tedy pokud o to vůbec ve Washingtonu stojí.

Jde to i bez Walla

Loňská sezona naznačila, že přinejmenším dobré výsledky Wizards nejsou nijak závislé na přítomnosti osmadvacetileté hvězdy. Minulý rok Walla trápilo levé koleno a dvakrát vypadl na delší dobu ze sestavy - jednou na devět utkání, podruhé dokonce na 27 zápasů. V součtu tak vynechal polovinu sezony a bez něj dosáhl Washington vyrovnané bilance 21 vítězství a stejného počtu proher. Včetně nejdelší pětizápasové série výher na přelomu ledna a únoru.

S Wallem na palubovce měli svěřenci Scotta Brookse bilanci 22 výher a 18 proher v základní části, v play off k tomu přišla porážka 2:4 s favorizovaným Torontem. A letos? Bez Walla zatím 3:2, s Wallem 11:21 a ještě lichotivé jedenácté místo ve Východní konferenci. Absence lídra a ústřední postavy takřka všech útoků přinese změnu směrem k týmovějšímu pojetí hry a možná i tolik potřebný impuls.

Ačkoliv bez hráčů Wallova kalibru těžko může tým v NBA pomýšlet na trofeje, jedno je jisté - pětinásobný účastník Utkání hvězd hře svému celku v letošní sezoně nijak zvlášť neprospíval. Wallův přínos na palubovce zpochybňuje i statistika hodnocení +-, která kapitána Wizards řadí s -4,8 bodu na chvost klubového pořadí.

Argument, že Wall převážně nastupuje proti nejsilnější sestavě soupeře, přitom neobstojí. Vždyť kdo jiný než (již brzy) jeden z nejlépe placených hráčů ligy by měl být schopen čelit nejlepším. Jeho pravá ruka a střelecký parťák Bradley Beal se navíc při podobném vytížení pohybuje pouze 2,3 bodu v záporných hodnotách.

Šance pro Satoranského

Kdo si naopak vede v hodnocení +- z pravidelně nastupujících hráčů Wizards relativně slušně, je Tomáš Satoranský. Jediný český zástupce v NBA by mohl při absenci hvězdného rozehrávače dostat pořádnou šanci na svém oblíbeném postu a zabydlet se v základní sestavě.

"Tomáše čeká velká příležitost. Je na to připravený. V minulé sezoně měl několik momentů, kdy nás zachránil," prohlásil Brooks a naznačil, že se "Satym" počítá. A ten se mu hned při první příležitosti odvděčil v zápase proti Charlotte, v němž pomohl svému týmu k vítězství 20 body, šesti asistencemi a čtyřmi doskoky.

"Zranil se John, tak jsem věděl, že musím vzít odpovědnost na sebe. Taková situace tu byla i minulou sezonu. John na tom nebyl zdravotně dobře ani tuhle sezonu, bojoval s tím, chtěl to zlomit, ale někdy to nejde. Je to pro nás ztráta, ale já ho musím zastoupit a být v útoku agresivnější. Takové výhry podpoří mé sebevědomí," řekl Satoranský bezprostředně po výhře nad Charlotte.

Kromě Satoranského mají Wizards na post rozehrávače ještě bývalého hráče Nymburku Chassona Randlea a nedávnou posilu Rona Bakera. Může se ale klidně opakovat situace z loňského roku, kdy po Wallově zranění přišly dvě další posily na jeho pozici.

Kudy dál?

Ve Washingtonu se při dlouhodobém zranění své hvězdy a tváře týmu musí rozhodnout, jak se zbytkem sezony naložit. I s výhledem do budoucích let. Jednou možností je dát ve zbytku ročníku šanci hráčům druhého sledu, najít nové tahouny a spokojit se s výhodnou pozicí pro draft.

Případná přestavba kádru by byla kvůli omezení v podobě platového stropu značně komplikovaná a vedení by pravděpodobně muselo vyprovodit minimálně jednoho z trojice - Bradley Beal, Otto Porter, Trevor Ariza - užitečných hráčů s vysokými smlouvami.

Wizards totiž výrazně svazuje ruce i v rámci NBA výjimečně lukrativní Wallova smlouva, díky níž si osmadvacetiletý rozehrávač přijde v následujících čtyřech sezonách na 170 milionů dolarů. V součtu s chatrným zdravím v posledních měsících to z Walla dělá takřka neprodejného hráče.

Scott Brooks a jeho kolegové stojí před složitým rébusem. O budoucnosti Wizards i Tomáše Satoranského se dost možná rozhodne už během následujících týdnů před uzavřením přestupového trhu. Poslední výměny mezi kluby proběhnou 7. února.