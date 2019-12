Satoranský opět zářil, ani jeho skvělý výkon ale Chicagu nestačil

Český basketbalista Tomáš Satoranský podruhé v této sezoně pokořil hranici 20 bodů, jeho Chicago však přesto prohrálo na hřišti Orlanda 95:103 a nenavázalo na poslední výhry. Bulls navíc nevyužili možnost přiblížit se osmému místu zaručujícímu play-off, které drží právě Orlando. Druhý nejlepší český sportovec tohoto roku vedle 20 bodů zaznamenal i šest doskoků a tři asistence. V posledních třech zápasech má průměr 17,6 bodu na utkání.

Satoranský byl druhým nejlepším střelcem svého týmu po Zachu LaVinovi. Ten na 26 bodů a stejný počet proměněných střel z pole potřeboval více než dvakrát tolik pokusů. Český rozehrávač trefil čtyři ze sedmi střel za dva body a čtyři z pěti trojek. Lepší v této sezoně byl jen začátkem listopadu, kdy 27 body proti Atlantě vytvořil nové české maximum v soutěži. Celkově se na 20 a víc bodů dostal pošesté v kariéře.

Chicago mělo i díky Satoranskému skvělý vstup do zápasu v podobě šňůry 9:0. Jediný Čech v soutěži nejprve po zisku nájezdem do koše skóroval na 6:0, poté "floaterem" zvyšoval na 11:7 a vzápětí hezkou přihrávkou vyzval spoluhráče Cartera ke smeči. Ve druhé čtvrtině krátce po návratu do hry přidal svou první trojku, další parádní přihrávku na smeč LaVinovi a opět úspěšný nájezd. Sám tak v podstatě zařídil sedm bodů v řadě, kterými vrátil Bulls vedení.

Druhou půli začal dvěma rychlými trojkami, pak se ale Chicago v útoku na chvíli odmlčelo a Orlando šlo do vedení, které už nepustilo. Satoranský ještě trojkou na 86:90 udržel naději, ale další pokus o vyrovnání minul, a jelikož se jeho spoluhráčům příliš nedařilo, Magic slavili vítězství po třech předchozích porážkách.

"Je těžké vyhrát venkovní utkání, když máte 15 ztrát a soupeř má 13 bloků. Orlando je velmi dobře bránící tým a my si s tím neporadili," řekl trenér Chicaga Jim Boylen, jehož svěřenci v poslední čtvrtině dali jen 14 bodů.

Tomas Satoransky continues his run of strong play, putting up 20 points in tonight’s game against Orlando and hitting 4 of 5 shots from downtown. pic.twitter.com/sAZPoN6uiS