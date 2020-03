Situace ve Španělsku je horší, než jsem čekala, uznala Ouviňaová

Španělská basketbalová reprezentantka Cristina Ouviňaová z USK Praha se vrátila po předčasném konci sezony z české metropole domů do Zaragozy a doufá, že se na příští ročník opět v dresu českých šampionek objeví. Devětadvacetiletá dvojnásobná mistryně Evropy s napětím sleduje vývoj situace s šířením koronaviru, nečekala ale, že je situace v její zemi tak špatná. Snaží se teď volný čas trávit s rodinou.

"Situace ve Španělsku je horší, než jsem čekala. Španělská vláda je pozadu ve všech důležitých krocích, které měla podniknout. Máme zde vysoký počet infikovaných a mrtvých. Tomu jsme se mohli vyhnout," řekla Ouviňaová v rozhovoru pro klubový web USK Praha. Španělsko je podle počtu prokázaných onemocnění COVID-19 a úmrtí druhou nejvíce postiženou evropskou zemí po Itálii.

Po návratu už Ouviňaová pocítila nová restriktivní opatření. "Na letišti skoro nikdo nebyl. Naštěstí jsem letěla přímým letem do Valencie, kde mě vyzvedl můj bratr po tříhodinové jízdě ze Zaragozy," uvedla předsezonní posila USK z francouzského Bourges.

Držet se fyzicky v kondici je podle ní v současné době těžké. "Ve Španělsku je teď zakázáno chodit ven. Výjimku tvoří cesta do práce, k lékaři nebo na nákup. Takže cvičím jenom doma. Snažím se být aktivní a fit, ale je to komplikované," uvedla.

V týmu se cítí skvěle

Od roku 2012 působila v zahraničí a v současné situaci má více času na své blízké. "Užívám si chvíle se svojí rodinou. Dlouhé roky jsem byla pryč, a tak jsem s rodiči mnoho času netrávila. Snažím se na té situaci hledat něco pozitivního. A to je být s nimi. Sdílet s rodiči okamžiky, které jsem dříve nemohla. Jinak ráda čtu, sleduju filmy a hraju karty se svojí rodinou," prohlásila bývalá hráčka Wisly Krakov či Orenburgu.

V Praze prožila podle svých slov krásný rok. "Tohle byla moje nejlepší sezona. Dostala jsem ze sebe to nejlepší, a to díky celému ZVVZ USK Praha. Spolu s Brionnou Jonesovou jsme byly nové hráčky a tým nás od začátku vítal s otevřenou náručí," řekla.

V Evropské lize, která byla předčasně ukončena před čtvrtfinálovými souboji USK s italským Schiem, byla ve statistikách pátá s průměrem 5,4 asistence na zápas. "Je to díky tomu, jak skvěle se v týmu cítím. Tyhle věci pak přijdou sami. Ukazuje to, že jsou moje spoluhráčky hodně dobré a vždy se trefí do koše," smála se majitelka bronzu z mistrovství světa z roku 2018.

Při současné situaci se nedívá daleko do budoucnosti. "Když vidím, jaká je právě teď situace, tak chci žít den za dnem. Dnes chci pomáhat světu vyřešit problém s koronavirem. A přitom jediné, co můžu udělat, je sedět doma," podotkla.

Doufá ale, že bude moci dělat radost fanouškům USK i v příští sezoně. "Když si představím, čeho všeho jsme letos mohli dosáhnout, například zahrát si Final Four v Praze a vyhrát Euroligový titul... Doufám, že to není sbohem, ale na viděnou," vzkázala Ouviňaová.