Suverén proti nováčkovi. Bude mít NBA nového vítěze?

Po osmi měsících a stovkách odehraných zápasů je vše připravené k velkému finále. Poslední květnový den odstartuje závěrečná série play-off NBA. Zatímco basketbalisté Golden State si o pohár Larryho O'Briena určeného pro vítěze soutěže zahrají popáté v řadě, Toronto čeká v tomto směru historická premiéra.

Současné Golden State je už teď považováno za jeden z nejlepších týmů historie. Warriors uhráli páté finále v řadě jako první soubor od roku 1966 a útočí na zlatý hattrick. Přestože je ale parta kolem Stephena Curryho a Kevina Duranta i letos jednoznačným favoritem, nešlape zdaleka tak suverénně jako v minulých letech.

Komplikací je především zdravotní stav podle mnohých nejlepšího basketbalisty současnosti Kevina Duranta. Třicetiletá hvězda nebude s jistotou k dispozici na začátku finále, a možná se už do hry do konce ročníku nepodívá vůbec. Warriors bez něj sice vyhráli všech pět utkání play-off, realita se ale řeči statistik a čísel vzdaluje. A Durant by mohl ještě pořádně chybět.

Obhájci titulu vyřadili ve finále Západní konference Portland zdánlivě jednoznačně 4:0 na zápasy, hned ve třech utkáních ale v průběhu prohrávali o 17 a více bodů. V deseti z dosavadních 16 zápasů play-off končilo jejich klání těsnou závěrečnou pětiminutovkou, do níž šly oba týmy s maximálně pětibodovým rozdílem ve skóre. To rozhodně nepřipomíná dokonale fungující mašinu z let minulých.

Trenér Toronta Nick Nurse má ale svých problémů také dost. Jeho svěřenci prokázali v těsných sériích s Philadelphií a s vítězem základní části Milwaukee obrovskou vůli a schopnost zvrátit nepříznivý vývoj, fyzicky náročné boje si ale vyžádaly svou daň.

Problémy má především nezpochybnitelný tahoun týmu Kawhi Leonard. Už na první pohled je z jeho pohybu na palubovce znát, že kvůli zraněné noze nemůže hrát na sto procent. I tak je pro své spoluhráče nepostradatelný a předvádí v play-off famózní výkony. Velké bolesti musí během hry snášet i první rozehrávač Kyle Lowry, kterého trápí palce na obou rukách.

Raptors musí doufat, že hvězdy týmu dokáže nadále podporovat produktivní lavička náhradníků, která má v porovnání se zálohou Warriors prozatím papírově navrch. Toronto je také jediný tým, který svěřenci trenéra Kerra v sezoně neporazili.

Kanadský celek bude spoléhat na svou perfektní obranu, která ve finále Východní konference zcela vymazala adepta na ocenění nejužitečnějšího hráče ligy Janise Adetokunba. I v tomto ohledu bude série zajímavá - Golden State totiž postavilo svůj dlouholetý úspěch především na drtivé ofenzivě.

První utkání se odehraje v noci ze čtvrtka na pátek v Torontu. Série na čtyři vítězná utkání vyvrcholí nejpozději 16. června.